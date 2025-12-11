Arranca operativo decembrino para reforzar la seguridad en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Autoridades implementan medidas de control vehicular y coordinación interinstitucional para proteger a comerciantes y visitantes durante diciembre
Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, puso en marcha el operativo decembrino en la Alameda de Zaragoza, ubicada en el centro de la ciudad. El anuncio se realizó ante representantes de comerciantes y autoridades municipales.
El operativo tendrá vigencia del 11 de diciembre al 6 de enero y tiene como objetivo fortalecer la seguridad de quienes acuden a realizar compras o actividades propias de la temporada navideña. Se mantendrá vigilancia en zonas con incidencia de farderismo, carterismo y grafiti.
TE PUEDE INTERESAR: Ignora alto y provoca choque en Saltillo; tres vehículos quedan dañados
Además, se implementarán acciones para ordenar el tráfico vehicular generado por la afluencia de visitantes y la presencia de comercios cercanos. Las autoridades indicaron que habrá comunicación constante entre las unidades participantes en el despliegue.
Diversas corporaciones intervendrán en el operativo, incluyendo la policía montada, el Grupo de Reacción Sureste y la policía turística, para atención a visitantes. También participarán elementos caninos y 20 policías recién graduados de la academia, lo que permitirá reforzar la presencia en puntos estratégicos de la zona.