Arranca operativo decembrino para reforzar la seguridad en Saltillo

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, puso en marcha el operativo decembrino en la Alameda de Zaragoza, ubicada en el centro de la ciudad. El anuncio se realizó ante representantes de comerciantes y autoridades municipales.

El operativo tendrá vigencia del 11 de diciembre al 6 de enero y tiene como objetivo fortalecer la seguridad de quienes acuden a realizar compras o actividades propias de la temporada navideña. Se mantendrá vigilancia en zonas con incidencia de farderismo, carterismo y grafiti.

