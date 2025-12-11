Ignora alto y provoca choque en Saltillo; tres vehículos quedan dañados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Dos menores fueron valorados por paramédicos tras el accidente, aunque ninguno requirió traslado hospitalario
Al ignorar la señal de alto metálica ubicada en el cruce de Salvador González Lobo y Miguel Hidalgo, en la colonia República, Diana Patricia, conductora de un vehículo Volkswagen, impactó de frente contra una camioneta Jeep, en Saltillo.
Tras el choque, ambos vehículos se proyectaron contra un automóvil Chevrolet que se encontraba estacionado sobre la vía. Este tercer vehículo terminó con daños visibles en la carrocería.
TE PUEDE INTERESAR: Se queda dormido al volante y se estrella contra ruta 13B en Saltillo; pasajero lesionado
Luego del accidente, se solicitó apoyo al número de emergencias 911. Paramédicos de Cruz Roja atendieron a dos menores que viajaban con la conductora; ella presentó una crisis nerviosa, mientras que los menores tenían golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
Elementos de Tránsito Municipal acordonaron el área y realizaron maniobras de abanderamiento para prevenir otro percance. Posteriormente, se inició el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.
Las autoridades ordenaron el retiro de los tres vehículos involucrados, los cuales fueron enviados a un corralón para su resguardo. Minutos después, la zona quedó despejada.
Tanto Diana Patricia como el conductor de la camioneta Jeep permanecieron en el lugar en espera del personal de sus aseguradoras, quienes se encargarán de los trámites y la cobertura de los daños ocasionados.