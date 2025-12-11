Ignora alto y provoca choque en Saltillo; tres vehículos quedan dañados

Al ignorar la señal de alto metálica ubicada en el cruce de Salvador González Lobo y Miguel Hidalgo, en la colonia República, Diana Patricia, conductora de un vehículo Volkswagen, impactó de frente contra una camioneta Jeep, en Saltillo.

Tras el choque, ambos vehículos se proyectaron contra un automóvil Chevrolet que se encontraba estacionado sobre la vía. Este tercer vehículo terminó con daños visibles en la carrocería.

