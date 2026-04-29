Arranca puente peatonal en Hacienda Narro en Saltillo tras años de petición vecinal

Luego de años como una solicitud constante de vecinos, el Gobierno Municipal de Saltillo inició la construcción de un puente peatonal en la colonia Hacienda Narro. La obra busca resolver los riesgos que enfrentaban habitantes al cruzar un arroyo para trasladarse dentro del sector. El alcalde Javier Díaz González encabezó el arranque de los trabajos y aseguró que esta intervención responde directamente a una de las principales demandas ciudadanas detectadas durante su campaña.

“Cuando me tocó andar en campaña, la petición más esperada de la gente era el puente peatonal y el día de hoy es una realidad; arrancamos esta obra en beneficio de estudiantes, mamás, papás y trabajadores”, dijo. La obra contempla una inversión de 2.5 millones de pesos y se construirá sobre la calle Sierra Hermosa, entre Jimulco y Tanque Viejo. Tendrá una longitud de 26 metros lineales y permitirá conectar dos vialidades clave dentro de la colonia. De acuerdo con la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, el proyecto surge a partir de la necesidad de habilitar un paso seguro para peatones, ya que actualmente los habitantes deben rodear hasta calles principales o cruzar zonas de riesgo.

A nombre de los beneficiarios, Nayeli Raquel Villanueva Santana señaló que la obra representa una solución a una problemática cotidiana en la zona. “Hoy se recibe el sí a nuestra petición de un puente peatonal, ya que normalmente los trabajadores y los estudiantes tenían que caminar hasta la calle principal solamente para cruzar un pedacito de calle”, expresó. El edil destacó que este tipo de proyectos forman parte de una estrategia para mejorar la conectividad y condiciones de seguridad en colonias de la ciudad.

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