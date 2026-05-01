Arranca rehabilitación en carriles centrales del periférico LEA en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Arranca rehabilitación en carriles centrales del periférico LEA en Saltillo
    Los trabajos se concentran entre Montevideo y Bolivia, a la altura de la colonia Latinoamericana; el tránsito es desviado hacia carriles laterales para mantener el flujo vehicular. CORTESÍA

Intervención se realiza entre Montevideo y Bolivia; este sábado habrá cierre parcial desde las 8:00 horas

El Gobierno Municipal de Saltillo inició trabajos de rehabilitación en los carriles centrales del periférico Luis Echeverría Álvarez, en el tramo ubicado entre las calles Montevideo y Bolivia, a la altura de la colonia Latinoamericana.

La intervención se realiza con la aplicación de la técnica conocida como “Slurry”, un recubrimiento asfáltico en frío que permite sellar grietas, corregir irregularidades y mejorar la superficie de rodamiento, según la información.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dan-cristalazo-a-muebleria-en-el-centro-de-saltillo-danan-sala-de-80-mil-pesos-video-EG20404213

Las labores comenzaron en sentido de poniente a oriente y continuarán este sábado 2 de mayo con el cierre parcial de carriles en dirección contraria, de oriente a poniente, a partir de las 8:00 de la mañana.

Durante este periodo, el tránsito vehicular será desviado hacia los carriles laterales en ese mismo punto del periférico.

De acuerdo con lo informado, este tipo de mantenimiento busca prolongar la vida útil del pavimento y reducir el deterioro de la vialidad en una de las principales arterias de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-lo-olvides-el-6-de-mayo-arranca-nueva-ruta-rs-716-en-saltillo-IH20410967

Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones al circular por la zona, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal para evitar contratiempos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cierre De Vialidades
obras públicas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México es Venezuela

México es Venezuela
NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados

NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados
true

POLITICÓN: Caso Rubén Rocha: Tiene la Fiscalía de EU más pruebas de las que el morenismo imagina
La mayoría de la Cámara de Representantes reaccionó a la acusación contra Rocha Moya, señalando que esto apenas comienza.

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’
En Coahuila, más de 57 mil trabajadores reportaron al cierre de 2025 estar en búsqueda de un segundo empleo para reforzar sus ingresos.

Sube número de trabajadores que busca un segundo empleo en Coahuila
¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez
Algodoneros de Unión Laguna vino de atrás en el Estadio Francisco I. Madero y remontó para vencer 10-9 a Saraperos de Saltillo.

LMB: Algodoneros vence 10-9 a Saraperos y amarra la serie en Saltillo
El jengibre poco a poco se ha ido consolidando como uno de los remedios naturales más efectivos.

Jengibre: el aliado para transformar tu digestión