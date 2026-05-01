Arranca rehabilitación en carriles centrales del periférico LEA en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo inició trabajos de rehabilitación en los carriles centrales del periférico Luis Echeverría Álvarez, en el tramo ubicado entre las calles Montevideo y Bolivia, a la altura de la colonia Latinoamericana. La intervención se realiza con la aplicación de la técnica conocida como “Slurry”, un recubrimiento asfáltico en frío que permite sellar grietas, corregir irregularidades y mejorar la superficie de rodamiento, según la información.

Las labores comenzaron en sentido de poniente a oriente y continuarán este sábado 2 de mayo con el cierre parcial de carriles en dirección contraria, de oriente a poniente, a partir de las 8:00 de la mañana. Durante este periodo, el tránsito vehicular será desviado hacia los carriles laterales en ese mismo punto del periférico. De acuerdo con lo informado, este tipo de mantenimiento busca prolongar la vida útil del pavimento y reducir el deterioro de la vialidad en una de las principales arterias de la ciudad.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones al circular por la zona, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal para evitar contratiempos.

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