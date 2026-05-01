¡No lo olvides! El 6 de mayo arranca nueva ruta RS-716 en Saltillo

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    ¡No lo olvides! El 6 de mayo arranca nueva ruta RS-716 en Saltillo
    El objetivo es ofrecer una nueva opción de movilidad para la ciudadanía. CORTESÍA

Conectará la colonia Colinas de Santiago con el sector de La Minita en ambos sentidos

Para ampliar las opciones de movilidad para la ciudadanía, el próximo miércoles 6 de mayo entrará en operación la nueva ruta alimentadora RS-716, que conectará la colonia Colinas de Santiago con el sector de La Minita, en ambos sentidos.

El alcalde Javier Díaz González destacó que desde el inicio de su administración se han impulsado acciones para reducir los tiempos de traslado de las y los saltillenses.“Con esta segunda nueva ruta alimentadora, la RS-716, conectaremos al oriente con el poniente y al poniente con el oriente. Las y los invitamos a conocer los trayectos y aprovechar esta ruta”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/proyectan-nuevas-rutas-de-transporte-publico-para-el-sur-y-poniente-de-saltillo-NA20028674

De acuerdo con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, el recorrido de oriente a poniente iniciará en Tomillo y avanzará por Mezquite, Prolongación Otilio González y las calles 17 y 34 hacia Juan Navarro. Posteriormente continuará por Fray Bartolomé, San Esteban-La Lomita, Baltazar Acolt y Luis González, para seguir por Fray Landín, Carlos Abedrop y Dámaso Rodríguez.

La ruta se incorporará a Humberto Castilla y 2 de Abril, tomará el periférico Luis Echeverría y continuará por Pérez Treviño, Cuauhtémoc, Ramos Arizpe y Obregón, para después avanzar por Mixcoac, Porfirio Díaz y Eugenio Reyes, concluyendo en Pedro Ampudia.

En sentido contrario, de poniente a oriente, el trayecto iniciará en Miguel Miramón, avanzando por Porfirio Díaz hacia Mixcoac, para incorporarse a Carlos Salazar, Ramos Arizpe, Purcell y Aldama. Posteriormente seguirá por Emilio Castelar, conectando con Pérez Treviño y el periférico Luis Echeverría rumbo al oriente.

El recorrido continuará por Humberto Castilla y Dámaso Rodríguez, pasando por Carlos Abedrop hacia La Lomita-San Esteban, para finalmente recorrer Juan Navarro, las calles 34 y 17, Prolongación Otilio González, Mezquite y concluir en Tomillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rs-714-suma-usuarios-y-avanza-como-opcion-de-traslado-en-saltillo-KI20394086

Las autoridades informaron que la ruta RS-716 operará con las tarifas vigentes: 15 pesos general sin tarjeta y 13 pesos con tarjeta; 8 pesos para estudiantes con tarjeta; 6 pesos para adultos mayores con tarjeta; y sin costo para personas con discapacidad.

El horario de servicio será de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche; los sábados de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; y domingos y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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