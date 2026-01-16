Arrolla a niña y la trasladan a un hospital en Saltillo; conductora es detenida

Una menor de 7 años resultó lesionada luego de ser atropellada mientras se encontraba sin la supervisión directa de un adulto, en calles de la colonia Mirasierra, en Saltillo.

El accidente se registró sobre el bulevar Revolución, donde Elizabeth ¨N¨, de 45 años de edad, conducía un vehículo Nissan Sentra. Al llegar al cruce con la calle Ajusco, impactó a la menor Lluvia Sofía, quien presuntamente cruzó la vialidad sin la debida precaución.