Arrolla a niña y la trasladan a un hospital en Saltillo; conductora es detenida

Saltillo
/ 16 enero 2026
    Arrolla a niña y la trasladan a un hospital en Saltillo; conductora es detenida
    Elementos de emergencia brindaron atención a la menor tras ser atropellada en el bulevar Revolución, en la colonia Mirasierra. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La menor se encontraba sin supervisión directa al momento del accidente, situación que también será considerada dentro de las investigaciones para determinar responsabilidades

Una menor de 7 años resultó lesionada luego de ser atropellada mientras se encontraba sin la supervisión directa de un adulto, en calles de la colonia Mirasierra, en Saltillo.

El accidente se registró sobre el bulevar Revolución, donde Elizabeth ¨N¨, de 45 años de edad, conducía un vehículo Nissan Sentra. Al llegar al cruce con la calle Ajusco, impactó a la menor Lluvia Sofía, quien presuntamente cruzó la vialidad sin la debida precaución.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: invade carril combi y provoca aparatoso choque contra tráiler en Loma Linda

$!La conductora del Nissan Sentra fue detenida por Tránsito Municipal para el deslinde de responsabilidades.
La conductora del Nissan Sentra fue detenida por Tránsito Municipal para el deslinde de responsabilidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZFOTO: ULISES MARTÍNEZ

Personas que se encontraban en el lugar auxiliaron de inmediato a la niña, quien presentaba una lesión en la pierna derecha, por lo que solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 15:20 horas.

De acuerdo con lo señalado por familiares, la menor se encontraba bajo el cuidado de su abuela y salió del domicilio sin que esta se percatara, mientras que su madre se encontraba laborando en un puesto del mercado.

$!Personal de la Cruz Roja trasladó a la menor al Hospital Materno Infantil para su valoración médica.
Personal de la Cruz Roja trasladó a la menor al Hospital Materno Infantil para su valoración médica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al sitio acudió personal de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a la menor y, al detectar una posible fractura en la pierna derecha, la trasladaron al Hospital Materno Infantil para su valoración médica.

En tanto, la conductora del vehículo fue detenida por elementos de Tránsito Municipal y puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de realizar el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Intervencionismo inflamable

Intervencionismo inflamable
true

Carta de un marido
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Los mecanismos de ahorro popular conocidos como “tandas”, no son, ni serán, un objetivo de fiscalización, afirma el Servicio de Administración Tributaria.

Saltillo: Aclara el SAT que las tandas no serán fiscalizadas
Los aranceles específicos del sector sobre autopartes, madera, madera aserrada y productos de madera taiwaneses también se limitarán al 15%.

EU llega a un acuerdo con Taiwán para reducir aranceles e impulsar inversiones
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, izquierda, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, llegan a la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el jueves 15 de enero de 2026.

Diosdado Cabello, una figura incómoda en la transición política en Venezuela