Arrolla a niña y la trasladan a un hospital en Saltillo; conductora es detenida
La menor se encontraba sin supervisión directa al momento del accidente, situación que también será considerada dentro de las investigaciones para determinar responsabilidades
Una menor de 7 años resultó lesionada luego de ser atropellada mientras se encontraba sin la supervisión directa de un adulto, en calles de la colonia Mirasierra, en Saltillo.
El accidente se registró sobre el bulevar Revolución, donde Elizabeth ¨N¨, de 45 años de edad, conducía un vehículo Nissan Sentra. Al llegar al cruce con la calle Ajusco, impactó a la menor Lluvia Sofía, quien presuntamente cruzó la vialidad sin la debida precaución.
Personas que se encontraban en el lugar auxiliaron de inmediato a la niña, quien presentaba una lesión en la pierna derecha, por lo que solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 15:20 horas.
De acuerdo con lo señalado por familiares, la menor se encontraba bajo el cuidado de su abuela y salió del domicilio sin que esta se percatara, mientras que su madre se encontraba laborando en un puesto del mercado.
Al sitio acudió personal de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a la menor y, al detectar una posible fractura en la pierna derecha, la trasladaron al Hospital Materno Infantil para su valoración médica.
En tanto, la conductora del vehículo fue detenida por elementos de Tránsito Municipal y puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de realizar el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.