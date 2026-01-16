Saltillo: invade carril combi y provoca aparatoso choque contra tráiler en Loma Linda
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente dejó únicamente daños materiales, ya que la combi no llevaba pasajeros y ambos conductores resultaron ilesos
Un conductor de una unidad de transporte público tipo combi provocó un choque al incorporarse sin precaución al bulevar Mezquite, al quitarle el derecho de paso a un tráiler que circulaba por la vialidad, en Saltillo.
El operador de la ruta Loma Linda, con número económico 328, circulaba por la calle Pulque con dirección al poniente y, al llegar al bulevar, realizó un giro hacia el sur.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Lo has visto? Reportan desaparición de joven de 23 años en Saltillo
Durante la maniobra, el conductor de la combi se interpuso en la trayectoria de un tractocamión de la empresa Dasa, que se desplazaba con rumbo al norte.
Como resultado, el tráiler impactó el costado de la unidad de transporte público, provocando daños materiales en ambos vehículos.
No se reportaron personas lesionadas, ya que la combi no transportaba pasajeros y ambos conductores resultaron ilesos. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes.