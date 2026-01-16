Saltillo: invade carril combi y provoca aparatoso choque contra tráiler en Loma Linda

Saltillo
/ 16 enero 2026
    Saltillo: invade carril combi y provoca aparatoso choque contra tráiler en Loma Linda
    La combi de la ruta Loma Linda quedó con daños tras ser impactada por un tráiler en el bulevar Mezquite.

El accidente dejó únicamente daños materiales, ya que la combi no llevaba pasajeros y ambos conductores resultaron ilesos

Un conductor de una unidad de transporte público tipo combi provocó un choque al incorporarse sin precaución al bulevar Mezquite, al quitarle el derecho de paso a un tráiler que circulaba por la vialidad, en Saltillo.

El operador de la ruta Loma Linda, con número económico 328, circulaba por la calle Pulque con dirección al poniente y, al llegar al bulevar, realizó un giro hacia el sur.

El choque ocurrió cuando la unidad de transporte público se incorporó sin precaución a la vialidad.
El choque ocurrió cuando la unidad de transporte público se incorporó sin precaución a la vialidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Durante la maniobra, el conductor de la combi se interpuso en la trayectoria de un tractocamión de la empresa Dasa, que se desplazaba con rumbo al norte.

Como resultado, el tráiler impactó el costado de la unidad de transporte público, provocando daños materiales en ambos vehículos.

Un tractocamión de la empresa Dasa colisionó contra el costado de la combi al no poder evitar el impacto.
Un tractocamión de la empresa Dasa colisionó contra el costado de la combi al no poder evitar el impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

No se reportaron personas lesionadas, ya que la combi no transportaba pasajeros y ambos conductores resultaron ilesos. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes.

