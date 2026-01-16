Saltillo: invade carril combi y provoca aparatoso choque contra tráiler en Loma Linda

Un conductor de una unidad de transporte público tipo combi provocó un choque al incorporarse sin precaución al bulevar Mezquite, al quitarle el derecho de paso a un tráiler que circulaba por la vialidad, en Saltillo.

El operador de la ruta Loma Linda, con número económico 328, circulaba por la calle Pulque con dirección al poniente y, al llegar al bulevar, realizó un giro hacia el sur.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Lo has visto? Reportan desaparición de joven de 23 años en Saltillo