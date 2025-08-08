Arrolla vehículo fantasma a madre e hija en al poniente de Saltillo; resultan lesionadas

Una mujer de 40 años y su hija de 15 resultaron con lesiones de consideración al ser atropelladas por el conductor de un vehículo compacto en calles de la colonia Santa Fe, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas, cuando María Esther, de 40 años, y su hija Evelin Carolina, de 15, caminaban sobre la banqueta de la avenida Las Torres, en dirección de sur a norte.

TE PUEDE INTERESAR: Percance vial en bulevar Venustiano Carranza deja daños materiales y caos momentáneo