Arrolla vehículo fantasma a madre e hija en al poniente de Saltillo; resultan lesionadas

Saltillo
/ 8 agosto 2025
    Paramédicos de la Cruz Roja brindan atención a las víctimas tras el atropello. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Vecinos de la colonia Santa Fe señalaron que en la zona son frecuentes los vehículos que circulan a exceso de velocidad sin vigilancia constante

Una mujer de 40 años y su hija de 15 resultaron con lesiones de consideración al ser atropelladas por el conductor de un vehículo compacto en calles de la colonia Santa Fe, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas, cuando María Esther, de 40 años, y su hija Evelin Carolina, de 15, caminaban sobre la banqueta de la avenida Las Torres, en dirección de sur a norte.

$!Testigos denunciaron que el conductor responsable huyó de la escena.
Testigos denunciaron que el conductor responsable huyó de la escena. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

De manera inesperada, al llegar al cruce con la prolongación avenida de la Mitología, el conductor de un vehículo compacto color gris, que circulaba de norte a sur a exceso de velocidad, perdió el control, subió a la banqueta y embistió a las dos mujeres.

Tras el impacto, el responsable huyó del sitio con rumbo desconocido.

$!Elementos de Tránsito Municipal recabaron información en el lugar de los hechos.
Elementos de Tránsito Municipal recabaron información en el lugar de los hechos. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar apoyo. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron como primeros respondientes, valoraron a las lesionadas y las trasladaron a un hospital del ISSSTE para su atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y entrevistarse con familiares de las víctimas.

Las autoridades indicaron que se deberá interponer una denuncia ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se abrirá una carpeta de investigación para dar con el paradero del responsable y presentarlo ante la justicia.

