Percance vial en bulevar Venustiano Carranza deja daños materiales y caos momentáneo

Saltillo
/ 7 agosto 2025
Un conductor que circulaba en reversa sobre el bulevar Venustiano Carranza provocó un accidente vehicular en Saltillo, tras quitarle el derecho de paso a un automóvil Dodge Attitude. No hubo personas lesionadas.

Un accidente automovilístico en Saltillo se registró la tarde de este miércoles sobre el bulevar Venustiano Carranza, luego de que el conductor de una vagoneta maniobrara en reversa y le quitara el derecho de paso a otro vehículo, lo que generó una colisión.

El percance ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando el responsable manejaba de reversa su unidad desde la intersección con el bulevar José Narro Robles. En ese momento, un vehículo Dodge Attitude de reciente modelo salía de una tienda de conveniencia y no logró frenar a tiempo, provocando el impacto.

Como resultado del choque, el automóvil Dodge presentó daños severos en la parte delantera, aunque, por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, el incidente generó molestia entre los automovilistas y tráfico ligero en la zona durante algunos minutos.

Elementos de Tránsito de Saltillo acudieron al lugar de los hechos para realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades y facilitar el proceso de reclamación de los seguros vehiculares involucrados.

