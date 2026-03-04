Artaga: Se vuelca por mala distribución de carga

Una vez más la empresa MatcorMatsu, ubicada en Arteaga, fue blanco de un accidente la tarde de este miércoles, pero por fortuna en esta ocasión no fue un avión que le cayó encima, pero sí unos rollos que salieron de un tráiler volcado derribaron parte de su barda perimetral.

El accidente ocurrió minutos antes de las 15:00 horas, movilizándose al lugar del accidente bomberos de Ramos Arizpe, quienes atendieron al operador de la unidad, el cual tras ser valorado se quedó en el sitio.

