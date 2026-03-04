Artaga: Se vuelca por mala distribución de carga

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 4 marzo 2026
    Artaga: Se vuelca por mala distribución de carga
    El peso de la carga venció la caja del tráiler, que finalmente volcó a un lado de la empresa MatcorMatsu. ULISES MARTÍNEZ

Rollos de acero dañan barda perimetral de empresa en la que hace algunas semanas cayó una avioneta

Una vez más la empresa MatcorMatsu, ubicada en Arteaga, fue blanco de un accidente la tarde de este miércoles, pero por fortuna en esta ocasión no fue un avión que le cayó encima, pero sí unos rollos que salieron de un tráiler volcado derribaron parte de su barda perimetral.

El accidente ocurrió minutos antes de las 15:00 horas, movilizándose al lugar del accidente bomberos de Ramos Arizpe, quienes atendieron al operador de la unidad, el cual tras ser valorado se quedó en el sitio.

TE PUEDE INTERESAR: Se quita la vida joven de 29 años en Ramos Arizpe; su hermano realizó el hallazgo

$!Los rollos de acero dañaron la barda perimetral de la empresa MatcorMatsu.
Los rollos de acero dañaron la barda perimetral de la empresa MatcorMatsu. ULISES MARTÍNEZ

Comentó Wenceslao Ayala Esparza, de 53 años, que la plataforma donde llevaba rollos de acero comenzó a moverse y ya llegó el punto que no pudo controlarla, lo que hizo que saliera de la carretera a su lado derecho, en dirección de Arteaga a Ramos Arizpe.

Los rollos se desprendieron de la plataforma y salieron disparados rumbo a la empresa que hace unos meses tuvo un accidente con una avioneta y que aún no se le pagan los daños.

$!A pesar de lo aparatoso del percance, el chofer resultó ileso.
A pesar de lo aparatoso del percance, el chofer resultó ileso. ULISES MARTÍNEZ

El conductor tras su valoración se determinó con lesiones leves, quedándose en el lugar del accidente, esperando a la aseguradora y un representante de la empresa para que se determinaran los daños y pagar por estos.

Elementos de la Policía del Estado fueron los encargados de tomar conocimiento del accidente y solicitar las grúas para levantar el vehículo y llevar este a un corralón donde permanecerá hasta que se paguen los daños a la empresa y a la vialidad estatal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tendencia

Tendencia
true

Martha Zamarripa, la “Marx Arriaga” de Relaciones Exteriores
true

POLITICÓN: Reforma electoral tambalea mientras Morena regatea votos con aliados del PT y el Verde
Verónica “N” abandonará las instalaciones de la Fiscalía al no existir querellas en su contra.

‘Lady Relojes’ será puesta en libertad; no hay denuncias formales, informó FGE
Un misil de alcance intermedio tierra-aire antiradar lanzado desde un buque de la Armada iraní durante unas maniobras militares en el mar de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

No solo es el petróleo, la guerra de Irán interrumpe las rutas globales de mercancías por mar y aire

El defensivo llega tras su paso por Puebla dentro de la Liga de Futbol Americano Profesional.

Luis Jaramillo deja Arcángeles y firma con Dinos para 2026
El desabastecimiento de gasolina ha provocado la cancelación de excursiones y el cierre de comercios, afectando directamente la experiencia de los visitantes extranjeros.

La falta de combustible acelera el desplome del turismo en Cuba
Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en los suburbios al sur de Beirut, Líbano, el lunes 2 de marzo de 2026.

Un Israel envalentonado aprovecha las oportunidades para rehacer la región