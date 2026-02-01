Arteaga: conductor presuntamente ebrio provoca aparatoso choque y volcadura en Fundadores

Un joven conductor que presuntamente circulaba en estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente automovilístico durante la madrugada de este domingo sobre el bulevar Fundadores, en los límites de los municipios de Arteaga y Saltillo, con saldo de cuantiosos daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el presunto responsable, identificado como Abelardo, de 22 años de edad, conducía un vehículo de la marca GWM con dirección de oriente a poniente. Al llegar a la altura de la colonia Ex Hacienda Los Cerritos, se impactó por alcance contra un automóvil Chevrolet Aveo, lo que provocó que perdiera el control de su unidad.

