Arteaga: conductor presuntamente ebrio provoca aparatoso choque y volcadura en Fundadores
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
En el accidente se vieron involucrados tres vehículos: un GWM, un Chevrolet Aveo que fue impactado por alcance y un Chevrolet Ónix que colisionó posteriormente
Un joven conductor que presuntamente circulaba en estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente automovilístico durante la madrugada de este domingo sobre el bulevar Fundadores, en los límites de los municipios de Arteaga y Saltillo, con saldo de cuantiosos daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el presunto responsable, identificado como Abelardo, de 22 años de edad, conducía un vehículo de la marca GWM con dirección de oriente a poniente. Al llegar a la altura de la colonia Ex Hacienda Los Cerritos, se impactó por alcance contra un automóvil Chevrolet Aveo, lo que provocó que perdiera el control de su unidad.
TE PUEDE INTERESAR: Pierde el control y se estrella contra local al norte de Saltillo; presentaba aliento alcohólico
Debido al exceso de velocidad, el vehículo del joven salió proyectado hacia un costado de la vialidad, donde volcó en repetidas ocasiones hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas.
Posteriormente, el conductor de un Chevrolet Ónix que circulaba por la zona no logró percatarse a tiempo del vehículo siniestrado, por lo que terminó impactándose contra la unidad afectada.
Elementos de la Policía Municipal de Arteaga acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar labores de abanderamiento, con el fin de prevenir un nuevo accidente.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga brindaron atención prehospitalaria al conductor responsable, quien, pese a encontrarse consciente, fue trasladado de inmediato a un hospital privado para su valoración médica, a fin de descartar posibles lesiones internas debido a la magnitud del impacto.
Finalmente, las unidades involucradas fueron remolcadas y el accidente quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de deslindar las responsabilidades correspondientes.