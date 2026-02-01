Arteaga: conductor presuntamente ebrio provoca aparatoso choque y volcadura en Fundadores

Saltillo
/ 1 febrero 2026
    El vehículo GWM terminó con severos daños tras volcar sobre el bulevar Fundadores. FOTO: MARTÍN ROJAS

En el accidente se vieron involucrados tres vehículos: un GWM, un Chevrolet Aveo que fue impactado por alcance y un Chevrolet Ónix que colisionó posteriormente

Un joven conductor que presuntamente circulaba en estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente automovilístico durante la madrugada de este domingo sobre el bulevar Fundadores, en los límites de los municipios de Arteaga y Saltillo, con saldo de cuantiosos daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el presunto responsable, identificado como Abelardo, de 22 años de edad, conducía un vehículo de la marca GWM con dirección de oriente a poniente. Al llegar a la altura de la colonia Ex Hacienda Los Cerritos, se impactó por alcance contra un automóvil Chevrolet Aveo, lo que provocó que perdiera el control de su unidad.

$!Elementos de la Policía Municipal de Arteaga realizaron labores de abanderamiento en la zona del accidente.
Elementos de la Policía Municipal de Arteaga realizaron labores de abanderamiento en la zona del accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS

Debido al exceso de velocidad, el vehículo del joven salió proyectado hacia un costado de la vialidad, donde volcó en repetidas ocasiones hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Posteriormente, el conductor de un Chevrolet Ónix que circulaba por la zona no logró percatarse a tiempo del vehículo siniestrado, por lo que terminó impactándose contra la unidad afectada.

$!Las unidades siniestradas fueron retiradas del lugar con apoyo de grúas.
Las unidades siniestradas fueron retiradas del lugar con apoyo de grúas. FOTO: MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal de Arteaga acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar labores de abanderamiento, con el fin de prevenir un nuevo accidente.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga brindaron atención prehospitalaria al conductor responsable, quien, pese a encontrarse consciente, fue trasladado de inmediato a un hospital privado para su valoración médica, a fin de descartar posibles lesiones internas debido a la magnitud del impacto.

$!Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron atención al conductor lesionado.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron atención al conductor lesionado. FOTO: MARTÍN ROJAS

Finalmente, las unidades involucradas fueron remolcadas y el accidente quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de deslindar las responsabilidades correspondientes.

