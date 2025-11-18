Arteaga: dan pruebas para vincular a presunto homicida de Erick Fidel

La Fiscalía de Personas Desaparecidas aportó medios de prueba en la audiencia de vinculación a proceso que se le sigue a Zadquiel N., acusado del delito de homicidio calificado. Entre las pruebas se encuentran las declaraciones de dos testigos, Omar Alejandro N. y María del Socorro N., así como videos recolectados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La información se dio a conocer durante la audiencia efectuada en la sala penal número siete, a cargo de la jueza Sandra Ramón.

Todo inició el 25 de septiembre del presente año, cuando Zadquiel, originario de la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México, sostuvo un reencuentro con su amigo de infancia, Omar Alejandro. Le pidió prestado el vehículo Honda CR-V a la mamá de Omar, María del Socorro, supuestamente para iniciar un negocio en la ciudad de Monterrey.

A Erick Fidel Lozano, a quien conocía como “Junior”, lo citó el 8 de octubre en el Parque Fundidora para venderle un paquete de 100 teléfonos celulares. Por la mañana lograron contactar a Erick y lo abordaron al vehículo Honda, en la parte trasera, desde donde recorrieron la autopista Monterrey–Saltillo y posteriormente tomaron la carretera 57 Saltillo–Matehuala.

Según Omar Alejandro, al llegar a territorio de Arteaga se detuvieron en una tienda de conveniencia. Después se trasladaron al ejido Jamé y llegaron cerca de las 5:30 de la tarde. Zadquiel y Erick descendieron del vehículo, según dijeron, para ir al baño.

Omar Alejandro esperó a bordo del automóvil, pero al ver que no regresaban se bajó para buscarlos. Encontró a Zadquiel encima de Erick, a quien estranguló hasta causarle la muerte sobre unos arbustos. En ese momento, el agresor reaccionó y le advirtió que no dijera nada o lo mataría, ya que el vehículo de su mamá ya estaba involucrado en problemas.

Esa noche del día 8, Omar no durmió por temor a que Zadquiel le hiciera lo mismo, debido a las constantes amenazas. Luego del crimen se dirigieron a Saltillo, según los videos recabados por la policía durante las investigaciones. Omar señaló que, al llegar a la capital del país, vio publicaciones en redes sociales sobre la búsqueda de Erick.

No tuvo más remedio que confesar los hechos a su mamá. Ambos regresaron a Monterrey y posteriormente a Saltillo para colaborar con la autoridad. En Coahuila entregaron maletas que Zadquiel dejó en la cajuela del vehículo, las cuales contenían una identificación del acusado.

Los representantes sociales de la FGE, conformados por las agentes del Ministerio Público, Rosalinda Contreras y Adriana Berenice Jacques, solicitaron la vinculación a proceso y prisión preventiva.

También solicitaron un plazo de cuatro meses para concluir la investigación iniciada en Apodaca, Nuevo León, con el número de carpeta 20000/2025.