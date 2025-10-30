Por maltrato y crueldad animal suspenden un taller en Apodaca, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Tras reportes ciudadanos y un video que se viralizó en redes sociales de un caso de maltrato animal en contra de un gato en un taller de Apodaca, Nuevo León, la Secretaría de Medio Ambiente estatal a través de la Procuraduría estatal de Medio Ambiente suspendió el mencionado inmueble.

A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que como resultado de las investigaciones e interrogatorios se suspendió a la empresa, ubicada en carretera Camino Mezquital-Santa Rosa, en estricto apego a la ley como medida cautelar

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a cuatro presuntos generadores de violencia en Juárez, Nuevo León

“La Procuraduría del Medio Ambiente presentó la querella correspondiente para que la Fiscalía realice las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Actuaremos con toda firmeza y aplicaremos la ley contra quienes maltraten a cualquier ser vivo. Nuestro compromiso con la protección animal es prioridad”, indicó Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente.

AUTORIDADES REAFIRMAN POLÍTICA DE CERO TOLERANCIA A LA CRUELDAD ANIMAL

La autoridad estatal destacó que estas acciones se enmarcan con la firme política de cero tolerancia a la crueldad animal impulsada por el Gobierno de Nuevo León, reforzada con los decretos firmados recientemente por el gobernador Samuel García.

“Que fortalecen el Código Penal estatal para establecer penas de hasta nueve años de prisión en casos de reincidencia, incrementando las sanciones cuando los actos sean grabados o difundidos”, precisó.

En el video difundido en redes se ve como empleados del taller amarran a un gato de sus patas y luego lo matan aplastando su cuello.