Arteaga: hallan sin vida a adulto mayor debajo de camioneta en El Tunal

Se confirmó el deceso de un hombre de 85 años, quien perdió la vida la mañana de este sábado, luego de ser localizado debajo de una camioneta en calles del ejido El Tunal, en Arteaga. Alrededor de las 07:30 horas, personal de Bomberos y Protección Civil de Arteaga se trasladó a la calle Del Amor, en la esquina con Eusebio Guzmán Padilla, donde se indicaba que había una persona lesionada.

Una vez en el lugar, los elementos encontraron a un hombre debajo de una camioneta Ford F-150, y tras su revisión se confirmó que ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con información recabada en el sitio, se desconoce la causa del hecho; sin embargo, no se descarta que el hombre se encontrara realizando labores mecánicas al momento del incidente. Vecinos del sector señalaron que la persona, identificada como Julián “N”, era originaria del estado de Nuevo León y que vivía sola, aunque sus hijos residen en Saltillo. Se desconoce qué fue lo que ocurrió; no obstante, no se descarta la posibilidad de que el vehículo haya presentado una falla mecánica y, al tratar de revisarlo, este le pasara por encima.

Tras la valoración, se confirmó el fallecimiento. Posteriormente, arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, adscrito a Arteaga, para tomar conocimiento y llevar a cabo las diligencias correspondientes. El cuerpo fue levantado tras los trabajos periciales y se procedió a su traslado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa del deceso; posteriormente, será entregado a la familia para los servicios correspondientes.

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