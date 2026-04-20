Arteaga: muere hombre tras desvanecerse mientras bailaba en reunión familiar

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 abril 2026
    Arteaga: muere hombre tras desvanecerse mientras bailaba en reunión familiar
    La víctima se encontraba bailando en una palapa cuando comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia. ULISES MARTÍNEZ

El hombre, originario de Monclova, vomitó antes de desvanecerse; sus familiares lo sacaron a la vía pública para pedir ayuda

Un hombre falleció durante la madrugada de ayer domingo en una palapa ubicada en la calle Alameda, en la Zona Centro de Arteaga, tras sufrir un presunto infarto mientras se encontraba en una reunión familiar.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 00:55 horas de este domingo, cuando se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia en el lugar, donde se encontraba una persona inconsciente en la vía pública, luego de haber sido sacada de la palapa por sus familiares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ignora-boyas-y-termina-sobre-una-ballena-tras-choque-en-el-sur-de-saltillo-resulta-lesionado-OA20138622
$!Familiares trasladaron al hombre inconsciente hacia la vía pública para solicitar ayuda, pero al arribar los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Familiares trasladaron al hombre inconsciente hacia la vía pública para solicitar ayuda, pero al arribar los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. ULISES MARTÍNEZ

El fallecido fue identificado como Melchor “N”, de 46 años, con domicilio en la calle Charco Azul, en el municipio de Monclova. De acuerdo con la información proporcionada por su esposa, momentos antes se encontraba bailando cuando comenzó a sentirse mal.

La mujer señaló que el hombre le comentó que no se sentía bien y posteriormente se desvaneció en el área de la pista de baile, además de que alcanzó a vomitar antes de perder el conocimiento.

$!Personal de la Agencia de Investigación Criminal acudió al sitio para las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado por una funeraria.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal acudió al sitio para las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado por una funeraria. ULISES MARTÍNEZ

Al arribo de las unidades de emergencia, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se determinó como probable causa del fallecimiento un infarto fulminante.

Autoridades de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de lo sucedido; posteriormente arribó la funeraria, cuyos servicios se encargaron del traslado del cuerpo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Arteaga

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vera y Harfuch ante la represión

Vera y Harfuch ante la represión
true

Viernes negro en el régimen obradorista

true

POLITICÓN: Maromeros del fracking en Coahuila; defiende Morena hoy lo que ayer proscribía
El programa nacional impulsado por el Infonavit busca otorgar certeza jurídica a los ciudadanos.

Gobierno Federal beneficia a más de 800 familias con cancelación de hipoteca de Infonavit en Saltillo
Especialistas ven avances en hábitos de consumo de bebidas no azucaradas, pero todavía lejos de la meta.

Saltillo: Toman refresco 9 de cada 10 todos los días; alertan riesgos en salud
El terreno y la visibilidad obligaron a suspender el encuentro por seguridad.

Lluvia y neblina frenan a Saraperos en Saltillo; se suspende el último juego ante Toros
En miles de laboratorios improvisados en la selva, los trabajadores muelen hojas de coca y las mezclan con productos químicos para crear pasta de cocaína que luego se destila en ladrillos.

Trump quiere detener el tráfico de drogas originado en Sudamérica. ¿Eso es posible?
A pesar de las críticas del gobierno de Trump, el papa León XIV mantiene su firme oposición a la guerra en Irán, declarando que no teme las represalias políticas mientras continúa su gira por cuatro países africanos.

‘Ay de quienes manipulan la religión’, dice el papa en su enfrentamiento con Trump