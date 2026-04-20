Arteaga: muere hombre tras desvanecerse mientras bailaba en reunión familiar

Un hombre falleció durante la madrugada de ayer domingo en una palapa ubicada en la calle Alameda, en la Zona Centro de Arteaga, tras sufrir un presunto infarto mientras se encontraba en una reunión familiar. Los hechos fueron reportados alrededor de las 00:55 horas de este domingo, cuando se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia en el lugar, donde se encontraba una persona inconsciente en la vía pública, luego de haber sido sacada de la palapa por sus familiares.

El fallecido fue identificado como Melchor “N”, de 46 años, con domicilio en la calle Charco Azul, en el municipio de Monclova. De acuerdo con la información proporcionada por su esposa, momentos antes se encontraba bailando cuando comenzó a sentirse mal. La mujer señaló que el hombre le comentó que no se sentía bien y posteriormente se desvaneció en el área de la pista de baile, además de que alcanzó a vomitar antes de perder el conocimiento.

Al arribo de las unidades de emergencia, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se determinó como probable causa del fallecimiento un infarto fulminante. Autoridades de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de lo sucedido; posteriormente arribó la funeraria, cuyos servicios se encargaron del traslado del cuerpo.