Artistas urbanos enfrentan restricciones para trabajar en cruceros de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Artistas urbanos enfrentan restricciones para trabajar en cruceros de Saltillo
    El artista cuestiona las restricciones para realizar una actividad que representa su principal fuente de ingresos REDES SOCIALES

Un artista urbano denunció que policías municipales le han solicitado retirarse de distintos cruceros

A través de redes sociales, Mauricio, un artista urbano que realiza actos de malabarismo y equilibrio en cruceros de Saltillo, denunció que elementos de la Policía Municipal le han solicitado retirarse de distintos puntos donde aprovecha el alto de los semáforos para presentar su espectáculo y posteriormente pedir una aportación voluntaria a los automovilistas.

El artista señaló que, en su experiencia, los oficiales han mantenido un trato respetuoso, sin embargo, hizo un llamado al alcalde de Saltillo, Javier Díaz, para que él y otros artistas urbanos puedan continuar desempeñando esta actividad, que representa su principal fuente de ingresos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/concluye-en-saltillo-el-torneo-calle-por-cancha-ojo-de-agua-se-lleva-el-campeonato-NF22508500

”¿Cómo es posible que los artistas no nos dejen trabajar?”, cuestionó.

Una revisión realizada por Vanguardia a la normativa municipal y a la Constitución Política del Estado de Coahuila muestra que, aunque las personas cuentan con el derecho al trabajo y a la libertad de expresión, la realización de actos en cruceros para solicitar aportaciones puede derivar en sanciones administrativas cuando se lleva a cabo sin autorización, se obstruye el tránsito vehicular o se invade la superficie de rodamiento, al considerarse una conducta que puede representar un riesgo para peatones y automovilistas.

El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Saltillo establece como infracción realizar colectas o ventas en la vía pública sin autorización, por lo que solicitar dinero a cambio de una presentación artística puede ser motivo de sanción administrativa. Asimismo, considera una falta participar en actividades en espacios públicos que pongan en riesgo a quienes transitan por ellos.

Por su parte, el Reglamento de Tránsito y Transporte prohíbe realizar acciones que obstaculicen la circulación de vehículos o representen un peligro para las personas. Además, dispone que los peatones deben transitar por las áreas destinadas para ese fin, por lo que permanecer sobre la superficie de rodamiento constituye una infracción.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reparan-rejillas-pluviales-en-uno-de-los-cruces-con-mayor-flujo-vehicular-de-saltillo-OF22508215

En contraste, la Constitución Política del Estado de Coahuila reconoce el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, garantiza la libertad de expresión y prohíbe cualquier acto de discriminación que menoscabe los derechos y libertades de las personas.

Ante ello, VANGUARDIA solicitó una posición al ayuntamiento de Saltillo sin obtener respuesta al cierre de esta nota.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Artistas
Cruceros

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
In-KRILL-dulos

In-KRILL-dulos
true

Morena Coahuila: Diego del Bosque y Américo Villarreal, en ruta para salir en septiembre
true

POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?
Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria

Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria
Un reporte al 911 activó un operativo de búsqueda durante la madrugada que permitió ubicar y auxiliar a un hombre de 30 años que no podía salir del monte en un ejido de Múzquiz, Coahuila.

Rescatan a hombre extraviado tras intensa búsqueda nocturna en un ejido de Múzquiz, Coahuila
Matías Grande encabezó la cosecha coahuilense al coronarse en las pruebas individual y de equipos mixtos de arco recurvo.

Coahuila conquista cuatro medallas en los JCC 2026; Matías Grande logra doble oro
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, , a su llegada al Capitolio de Estados Unidos para una reunión bipartidista de la Ley de Sanciones a Rusia e irán Lindsey O. Graham.

Ucrania dice que atacó 2 refinerías de petróleo rusas después de reunión entre Zelenskyy y Trump
Rescatistas en medio de la destrucción tras los sismos en La Guaira, Venezuela, el 6 de julio del 2026.

Terremotos en Venezuela no solo causaron miles de muertos, también provocaron riesgos ambientales y de salud