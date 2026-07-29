Reparan rejillas pluviales en uno de los cruces con mayor flujo vehicular de Saltillo

Con el objetivo de prevenir riesgos para miles de automovilistas que diariamente circulan por una de las vialidades con mayor afluencia vehicular de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo trabajos de rehabilitación y reforzamiento de las rejillas pluviales ubicadas en el paso deprimido de Avenida Universidad y el cruce con Francisco Sánchez Uresti. Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública como parte del programa permanente de mantenimiento urbano, mediante el cual se supervisan y reparan diversos elementos de la infraestructura vial que presentan desgaste por el uso constante y las condiciones climáticas.

Durante la jornada se realizaron trabajos de reparación estructural y reforzamiento de las rejillas, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, mejorar el desalojo del agua de lluvia y brindar mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones que transitan por el sector. El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores forman parte de una estrategia permanente para mantener en condiciones óptimas la infraestructura de la ciudad, priorizando aquellos puntos con alta carga vehicular o donde se detectan afectaciones derivadas del paso del tiempo. Asimismo, destacó que el Municipio mantiene recorridos de supervisión en distintos sectores de Saltillo para identificar daños en la infraestructura urbana y atenderlos de manera oportuna, con el fin de evitar accidentes y mejorar la movilidad.

La rehabilitación de rejillas pluviales cobra especial importancia durante la temporada de lluvias, ya que su adecuado funcionamiento facilita el desalojo del agua acumulada, disminuye el riesgo de encharcamientos y contribuye a preservar las condiciones de las principales vialidades de la capital coahuilense.