Concluye en Saltillo el torneo ‘Calle por cancha’ ; Ojo de Agua se lleva el campeonato

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    Concluye en Saltillo el torneo ‘Calle por cancha’ ; Ojo de Agua se lleva el campeonato
    Jóvenes saltillenses de 32 equipos participaron en torneo que promueve la prevención y la convivencia en Saltillo. CORTESÍA

El torneo es parte del programa ‘Activa tu parque’, que busca recuperar los espacios públicos como puntos de encuentro para las juventudes

Durante varias semanas, decenas de jóvenes de diferentes colonias de Saltillo cambiaron las calles por las canchas de fútbol como parte de la estrategia “Calle por cancha”, un torneo impulsado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para fortalecer la convivencia, promover la prevención del delito y recuperar los espacios públicos mediante el deporte.

La competencia reunió a 32 equipos provenientes de los sectores poniente, oriente, centro y sur de la ciudad. Cada zona disputó una fase eliminatoria de la que surgieron los dos mejores conjuntos para integrar el torneo Campeón de Campeones, cuya gran final se celebró en el Biblioparque Norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llevaran-torneo-calle-x-cancha-a-jovenes-de-colonias-de-saltillo-OD20677854

Tras una intensa jornada deportiva, el equipo “Millonarios”, de la colonia Ojo de Agua, se alzó con el campeonato de la primera edición del certamen, consolidándose como el mejor conjunto del torneo.

Como reconocimiento a su desempeño, los campeones recibieron un uniforme personalizado, medallas y un paquete de discada. Los equipos que ocuparon el segundo y tercer lugar también fueron premiados con medallas y un paquete de discada, mientras que se entregó una distinción especial al fair play para reconocer al conjunto que mejor representó los valores del respeto, la disciplina y el juego limpio.

La estrategia “Calle por cancha” forma parte del programa “Activa tu parque”, mediante el cual el Gobierno Municipal busca fortalecer el modelo de proximidad social a través de actividades recreativas, culturales y deportivas que acerquen a las instituciones con niñas, niños y jóvenes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/impulsa-saltillo-convivencia-comunitaria-con-torneo-calle-x-cancha-IH20725951

En esta iniciativa participaron de manera coordinada la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto Municipal de Planeación, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el DIF Saltillo, la Dirección de Desarrollo Social y la Jefatura de Gabinete y Proyectos Estratégicos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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