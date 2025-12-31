Aseguran 5 kilos de pirotecnia en Saltillo; vigilarán venta en redes sociales

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo reportó que durante la implementación del Operativo Trueno de esta temporada decembrina, se ha logrado el aseguramiento de por lo menos cinco kilogramos de pirotecnia en la capital coahuilense.

El director de la Dirección, Juan Francisco Martínez Ávalos, informó que desde la puesta en marcha del operativo que ha recorrido cruceros y mercados ambulantes para identificar la venta, se han realizado tres retiros de mercancía que no necesariamente es de alta densidad.

TE PUEDE INTERESAR: El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo

“Hasta ahora tenemos el registro de tres retiros, los cuales equivalen a unos 5 kg de pirotecnia”, señaló Martínez Ávalos.

El funcionario agregó que, pese a tratarse de cantidades menores, la vigilancia continúa activa y se prevé que poco a poco se reporten más disminuciones de estallido de pirotecnia como se observó el 24 de diciembre en comparación con años anteriores.

En ese sentido, el director de Protección Civil reiteró que la venta está prohibida sin excepción, incluyendo artículos como bengalas y luces como las “cebollitas”, y la prohibición no está -como se piensa- exclusivamente dirigida hacia los explosivos.

“La pirotecnia ha causado accidentes graves en niños y en jóvenes en años recientes, con quemaduras de diferentes grados en manos, en rostro, en brazos, daños en ojos... de ahí la recomendación a que eviten que los niños y los jóvenes adolescentes utilicen pirotecnia”, indicó.

A detalle, Juan Francisco Martínez recordó que el Operativo Trueno incluye el monitoreo digital en redes sociales con apoyo del área informática de la policía estatal para ubicar puntos de venta clandestinos en internet y en caso de detectar cargamentos mayores, se dará parte a las autoridades correspondientes.

Al respecto, dijo que el operativo se mantendrá vigente hasta alrededor del 10 de enero, abarcando la festividad de Reyes.