¿Listo para tus vacaciones? 5 tips para planear el viaje de tus sueños en verano 2026

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    ¿Listo para tus vacaciones? 5 tips para planear el viaje de tus sueños en verano 2026
    Conoce los consejos que te ayudarán a ahorrar en tus próximas vacaciones. MANGUARDIA

Conoce las claves para optimizar tu presupuesto, evitar la saturación de opciones y sortear el impacto del Mundial 2026

Planear tus vacaciones ideales no porque costar una fortuna. Las agencias de viajes se encargan de buscar los vuelos, el transporte y el hospedaje que mejor te convengan, pero eso muchas veces implica un desembolso mayor al valor original.

Si optas por ahorrarte unos pesos más, entonces debes conocer estos consejos que te servirán para escoger lo mejor de lo mejor.

https://vanguardia.com.mx/vida/verano-2026-cuales-son-los-verdaderos-beneficios-detras-de-viajar-a-la-playa-en-mexico-NH21516748

5 CONSEJOS QUE NO PUEDES IGNORAR

Estás justo a tiempo para decidir tomarte un respiro de la cotidianidad y disfrutar sin estrés ni pendientes. Para ello, ten presente estas recomendaciones:

1. Filtro de temperatura: No es un secreto que el clima cambia las reglas del juego. Esto depende de qué clase de destino buscas: si quieres algo diferente, considera los bosques, lagos o ciudades con climas templados y zonas montañosas; si por el contrario ya te decidiste por algo cálido, la playa será perfecta.

2. Slow travel: En lugar de armar un itinerario maratónico para visitar 5 ciudades en una semana, la tendencia actual se inclina por elegir un solo lugar y explorarlo a fondo. Quédate más días en un mismo hospedaje. Esto no solo reduce drásticamente el estrés del viaje y el gasto en transportes, sino que te permite conectar con la cultura local.

3. Evita el ‘efecto mundial’: Recuerda que este verano se celebra el Mundial de Fútbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Por lo que las ciudades sede y sus alrededores van a tener una ocupación alta y precios elevados en vuelos y hospedajes.

4. Escoge tu copiloto de ruta: Optimizar itinerarios con tecnología es de lo más normal hoy en día. Utiliza la inteligencia artificial para armar una ruta base según lo que buscas para tus días de descanso. Así descubrirás lugares que no salen en las principales guías.

5. No te satures: De acuerdo con estudios de plataformas de viaje, los usuarios revisan un promedio de hasta 25 hoteles antes de decidirse por uno, lo que termina generando una fatiga mental. Para evitarlo, define tus 3 requisitos (desayuno incluido, que tenga cocina o que la ubicación esté céntrica), filtra las plataformas mediante estos parámetros y quédate con las primeras 5 opciones que cumplan.

No olvides que la flexibilidad es tu mejor aliada. Si logras que tus fechas de salida y regreso sean a mitad de la semana en lugar de viernes o domingo, podrás ahorrar todavía más dinero.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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