¿Listo para tus vacaciones? 5 tips para planear el viaje de tus sueños en verano 2026

Si optas por ahorrarte unos pesos más, entonces debes conocer estos consejos que te servirán para escoger lo mejor de lo mejor.

Planear tus vacaciones ideales no porque costar una fortuna. Las agencias de viajes se encargan de buscar los vuelos, el transporte y el hospedaje que mejor te convengan, pero eso muchas veces implica un desembolso mayor al valor original.

5 CONSEJOS QUE NO PUEDES IGNORAR

Estás justo a tiempo para decidir tomarte un respiro de la cotidianidad y disfrutar sin estrés ni pendientes. Para ello, ten presente estas recomendaciones:

1. Filtro de temperatura: No es un secreto que el clima cambia las reglas del juego. Esto depende de qué clase de destino buscas: si quieres algo diferente, considera los bosques, lagos o ciudades con climas templados y zonas montañosas; si por el contrario ya te decidiste por algo cálido, la playa será perfecta.

2. Slow travel: En lugar de armar un itinerario maratónico para visitar 5 ciudades en una semana, la tendencia actual se inclina por elegir un solo lugar y explorarlo a fondo. Quédate más días en un mismo hospedaje. Esto no solo reduce drásticamente el estrés del viaje y el gasto en transportes, sino que te permite conectar con la cultura local.

3. Evita el ‘efecto mundial’: Recuerda que este verano se celebra el Mundial de Fútbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Por lo que las ciudades sede y sus alrededores van a tener una ocupación alta y precios elevados en vuelos y hospedajes.

4. Escoge tu copiloto de ruta: Optimizar itinerarios con tecnología es de lo más normal hoy en día. Utiliza la inteligencia artificial para armar una ruta base según lo que buscas para tus días de descanso. Así descubrirás lugares que no salen en las principales guías.

5. No te satures: De acuerdo con estudios de plataformas de viaje, los usuarios revisan un promedio de hasta 25 hoteles antes de decidirse por uno, lo que termina generando una fatiga mental. Para evitarlo, define tus 3 requisitos (desayuno incluido, que tenga cocina o que la ubicación esté céntrica), filtra las plataformas mediante estos parámetros y quédate con las primeras 5 opciones que cumplan.

No olvides que la flexibilidad es tu mejor aliada. Si logras que tus fechas de salida y regreso sean a mitad de la semana en lugar de viernes o domingo, podrás ahorrar todavía más dinero.