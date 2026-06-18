Coahuila aguarda noticias sobre extracción del gas no convencional

Tras señalar que el tema del gas es sumamente importante para detonar económicamente muchas regiones de Coahuila, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, dijo que posiblemente la próxima semana habrá noticias.

Fue en el mes de abril pasado, que el Gobierno Federal reconoció la importancia del gas no convencional y anunciaba la instalación de una serie de mesas de trabajo.

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Olivares Martínez dijo que les habían dicho que este tema iba a estar definido antes de mayo, sin embargo, ya pasó la primera quincena de junio y no se ha tenido nada.

Sin embargo, añadió que el jueves tuvo una reunión temprano sobre ese tema y hablaban de que posiblemente la próxima semana haya noticias, “esperamos que así sea, nosotros seguimos trabajando en lo que nos pidieron, que es esta mesa de planeación y de poder ejecutar estos proyectos de buena manera y como estado lo estamos haciendo”, dijo.

INVERSIONES

Por otra parte, sobre las inversiones que se han destrabado a pesar de que aún no se concluye con la renegociación del T-MEC, comentó que de los 45 proyectos que traen, un 35% es decir, 10 proyectos ya se destrabaron y son de los que se han anunciado; mientras que los 35 proyectos que siguen en espera representan 40 mil millones de pesos y 7 mil a 8 mil empleos, llevan entre seis a 18 meses.

“Lo importante es que cuando existan las certezas que esperemos lleguen de lo que definen la revisión del tratado, éstas se puedan destrabar”, aseguró.

Asimismo comentó que tienen anuncios para los próximos meses que vienen de las giras, aunque añadió que todo sería más rápido si tuvieran la certeza, toda vez que mucho de lo que se manufactura y las operaciones, están ligadas a bienes y servicios que vienen de Estados Unidos.

“Estamos un poco todavía a la expectativa y llevamos ya más de un año y medio con está situación y esperamos que llegue a un buen fin lo más pronto posible”, aseguró.