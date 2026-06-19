‘Saltillera Fest’ revela a sus primeros invitados; Inspector y La Gusana Ciega encabezan el cartel

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    ‘Saltillera Fest’ revela a sus primeros invitados; Inspector y La Gusana Ciega encabezan el cartel
    Fiesta. Hacienda El Mimbre será la sede de la primera edición del festival, que busca consolidarse como una nueva opción para los aficionados al rock en la región. FOTO: ESPECIAL/ FACEBOOK

La primera edición de este evento musical se realizará el próximo 17 de octubre; la venta de boletos comenzará el 29 de junio a través de Hot Ticket

Desde hace unas semanas, el nombre de ‘Saltillera Fest’ comenzó a hacerse viral en redes sociales debido a que será un festival que, de nueva cuenta, ofrecerá un escenario y un evento dedicado al rock para la audiencia local. Por ello, la revelación de la primera parte de su line up también llamó la atención.

“La primera edición de #SaltilleraFest empieza a tomar forma y hoy revelamos la primera parte de nuestro lineup”, escribió la cuenta oficial del evento en Facebook junto al cartel parcialmente revelado.

En la imagen se confirmó la participación musical de Inspector, La Gusana Ciega, Simpson Ahuevo y Strawberry Pom.

¿CUÁNDO ES EL SALTILLERA FEST?

De acuerdo con la información oficial, será en las próximas semanas cuando se complete la revelación de la lista de talentos que participarán en esta primera edición del espectáculo. En los comentarios de redes sociales, los usuarios especulan que también podría anunciarse al exvocalista de Panda, José Madero.

Además, el lugar elegido es uno de los más conocidos por el público local, ya que el festival se llevará a cabo en Hacienda El Mimbre, espacio que ya ha sido sede de espectáculos como El Zapal y Brujas Fest.

Según la información difundida por los organizadores, la venta de boletos comenzará a través del sitio Hot Ticket a partir del próximo 29 de junio a las 12:00 horas.

¿QUIÉN ORGANIZA EL SALTILLERA FEST?

La desconfianza de los saltillenses hacia los espectáculos en vivo tiene una razón justificada, ya que uno de los episodios que más afectó al entretenimiento local fue la cancelación del Cactus Fest, el cual fue suspendido a solo unos días de celebrarse su segunda edición, sin que aparentemente se devolviera el dinero de algunas entradas.

A ello se suman otros conciertos y obras de teatro que tampoco llegaron a presentarse en los escenarios locales.

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De acuerdo con información oficial, entre los organizadores figuran empresas como La Conciertera y Romano Entertainment & Talent, entre otras.

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Saltillo

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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