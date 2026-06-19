‘Saltillera Fest’ revela a sus primeros invitados; Inspector y La Gusana Ciega encabezan el cartel

Desde hace unas semanas, el nombre de ‘Saltillera Fest’ comenzó a hacerse viral en redes sociales debido a que será un festival que, de nueva cuenta, ofrecerá un escenario y un evento dedicado al rock para la audiencia local. Por ello, la revelación de la primera parte de su line up también llamó la atención. “La primera edición de #SaltilleraFest empieza a tomar forma y hoy revelamos la primera parte de nuestro lineup”, escribió la cuenta oficial del evento en Facebook junto al cartel parcialmente revelado. En la imagen se confirmó la participación musical de Inspector, La Gusana Ciega, Simpson Ahuevo y Strawberry Pom.

¿CUÁNDO ES EL SALTILLERA FEST? De acuerdo con la información oficial, será en las próximas semanas cuando se complete la revelación de la lista de talentos que participarán en esta primera edición del espectáculo. En los comentarios de redes sociales, los usuarios especulan que también podría anunciarse al exvocalista de Panda, José Madero. Además, el lugar elegido es uno de los más conocidos por el público local, ya que el festival se llevará a cabo en Hacienda El Mimbre, espacio que ya ha sido sede de espectáculos como El Zapal y Brujas Fest. Según la información difundida por los organizadores, la venta de boletos comenzará a través del sitio Hot Ticket a partir del próximo 29 de junio a las 12:00 horas.

¿QUIÉN ORGANIZA EL SALTILLERA FEST? La desconfianza de los saltillenses hacia los espectáculos en vivo tiene una razón justificada, ya que uno de los episodios que más afectó al entretenimiento local fue la cancelación del Cactus Fest, el cual fue suspendido a solo unos días de celebrarse su segunda edición, sin que aparentemente se devolviera el dinero de algunas entradas. A ello se suman otros conciertos y obras de teatro que tampoco llegaron a presentarse en los escenarios locales.

De acuerdo con información oficial, entre los organizadores figuran empresas como La Conciertera y Romano Entertainment & Talent, entre otras.

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