A partir de este lunes circulará la nueva ruta RS-211 del transporte público en Saltillo

La nueva alimentadora recorrerá importantes vialidades de Saltillo en un trayecto de sur a norte y viceversa, beneficiando a miles de usuarios que diariamente utilizan el transporte urbano para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y distintos puntos de la ciudad.

Con el objetivo de fortalecer el sistema de transporte público y ampliar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad, el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMMUS) pondrá en operación la nueva ruta RS-211 a partir del próximo lunes 25 de mayo.

De acuerdo con la información proporcionada por el IMMUS, la ruta iniciará su recorrido en el surponiente de Saltillo, sobre el bulevar Francisco I. Madero, avanzando por Paseo de las Flores y posteriormente por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza hasta conectar con prolongación Urdiñola y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

El trayecto continuará por el bulevar Nazario Ortiz Garza y Venustiano Carranza, para después incorporarse al bulevar Luis Donaldo Colosio, donde concluirá a la altura de Isidro López Zertuche.

En sentido contrario, la unidad partirá desde el cruce de Isidro López Zertuche y Luis Donaldo Colosio, recorriendo nuevamente Nazario Ortiz Garza, periférico Luis Echeverría, Emilio Arizpe de la Maza y Francisco I. Madero, hasta finalizar en el Camino Vecinal a General Cepeda.

La RS-211 representa la tercera ruta alimentadora que entra en funcionamiento dentro del proyecto municipal para modernizar y hacer más eficiente el transporte público en Saltillo.

El horario de operación será de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche; los sábados de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; mientras que domingos y días inhábiles funcionará de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche.