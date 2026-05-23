A partir de este lunes circulará la nueva ruta RS-211 del transporte público en Saltillo

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    A partir de este lunes circulará la nueva ruta RS-211 del transporte público en Saltillo
    La alimentadora RS-211 recorrerá importantes vialidades de la ciudad para conectar sectores del sur y norte de Saltillo. CORTESÍA

El IMMUS anunció que este 25 de mayo comenzará a operar la tercera alimentadora del nuevo sistema de transporte público, con recorrido de sur a norte

Con el objetivo de fortalecer el sistema de transporte público y ampliar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad, el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMMUS) pondrá en operación la nueva ruta RS-211 a partir del próximo lunes 25 de mayo.

La nueva alimentadora recorrerá importantes vialidades de Saltillo en un trayecto de sur a norte y viceversa, beneficiando a miles de usuarios que diariamente utilizan el transporte urbano para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y distintos puntos de la ciudad.

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De acuerdo con la información proporcionada por el IMMUS, la ruta iniciará su recorrido en el surponiente de Saltillo, sobre el bulevar Francisco I. Madero, avanzando por Paseo de las Flores y posteriormente por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza hasta conectar con prolongación Urdiñola y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

El trayecto continuará por el bulevar Nazario Ortiz Garza y Venustiano Carranza, para después incorporarse al bulevar Luis Donaldo Colosio, donde concluirá a la altura de Isidro López Zertuche.

En sentido contrario, la unidad partirá desde el cruce de Isidro López Zertuche y Luis Donaldo Colosio, recorriendo nuevamente Nazario Ortiz Garza, periférico Luis Echeverría, Emilio Arizpe de la Maza y Francisco I. Madero, hasta finalizar en el Camino Vecinal a General Cepeda.

La RS-211 representa la tercera ruta alimentadora que entra en funcionamiento dentro del proyecto municipal para modernizar y hacer más eficiente el transporte público en Saltillo.

El horario de operación será de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche; los sábados de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; mientras que domingos y días inhábiles funcionará de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche.

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Respecto a las tarifas, el IMMUS informó que se mantendrán los costos actuales: 15 pesos en pago general sin tarjeta y tarifas preferenciales con la tarjeta “Aquí Vamos”, con cobros de 13 pesos general, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y servicio gratuito para personas con discapacidad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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