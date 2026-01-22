Aseguran droga, pipas y máquinas tragamonedas en cateos simultáneos al oriente de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 enero 2026
    Aseguran droga, pipas y máquinas tragamonedas en cateos simultáneos al oriente de Saltillo
    Elementos de seguridad federal y estatal resguardaron los domicilios cateados en la colonia Universidad Pueblo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Las diligencias se derivaron de reportes anónimos recibidos vía redes sociales y al sistema 089, lo que permitió ubicar los inmuebles señalados por presunta venta de droga

Personal del Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo ejecutó un total de órdenes de cateo en el interior de diversos domicilios ubicados en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo.

Las diligencias fueron solicitadas por un agente del Ministerio Público y autorizadas por un juez penal. Para el desarrollo de los operativos se contó con seguridad perimetral a cargo de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Desmantelan Ejército y FGR narcolaboartorio con material para drogas sintéticas en Saltillo

$!Durante los operativos se aseguraron diversas dosis de presuntos narcóticos y equipo para su distribución.
Durante los operativos se aseguraron diversas dosis de presuntos narcóticos y equipo para su distribución. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

En las acciones participaron la directora de dicha instancia, Gabriela Carrillo, así como peritos, policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y binomios caninos K9. Los cateos derivaron de un reporte anónimo recibido a través de redes sociales y del sistema de denuncias 089, en el que se señalaba la presunta comercialización de narcóticos en los inmuebles intervenidos.

$!Uno de los inmuebles quedó bajo resguardo tras el aseguramiento de droga y la detención de una mujer.
Uno de los inmuebles quedó bajo resguardo tras el aseguramiento de droga y la detención de una mujer. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

En el primer domicilio, ubicado en la calle Ignacio Chávez, se aseguró una bolsa negra con hierba verde y seca con las características de la marihuana, con un peso aproximado de dos kilogramos, así como una bolsa transparente con una sustancia blanca y granulada con características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 35 gramos. Además, se localizó una báscula gramera digital color blanco, 50 pipas de vidrio transparentes nuevas y diversas bolsas tipo ziploc que contenían un polvo blanco con características de la cocaína, con un peso aproximado de 120 gramos. En este lugar fue detenida Claudia “N”, de 44 años de edad, y el inmueble quedó asegurado.

$!Binomios caninos participaron en la inspección de los domicilios intervenidos por orden judicial.
Binomios caninos participaron en la inspección de los domicilios intervenidos por orden judicial. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

En el segundo inmueble se localizó una bolsa transparente con una sustancia blanca y granulada con características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 28 gramos, así como hierba verde y seca con características de la mariguana, con un peso aproximado de 200 gramos. También se aseguró una báscula gramera y diversas bolsas tipo ziploc color rojo que contenían una sustancia blanca y cristalina con características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 10 gramos. En este sitio fueron detenidos Luis Fernando “N”, alias “Fer”, de 18 años, y César Eduardo “N”, alias “Bily”, de 24 años de edad. El inmueble también quedó asegurado.

$!Los cateos se realizaron de manera simultánea como parte de una investigación en curso por narcomenudeo.
Los cateos se realizaron de manera simultánea como parte de una investigación en curso por narcomenudeo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

En el tercer domicilio se aseguró una bolsa metálica que contenía tres piedras blancas y cristalinas con características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 40 gramos, además de dos máquinas tragamonedas sin monedas.

En el cuarto inmueble intervenido no se reportaron hallazgos ni personas detenidas.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Cateos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se ven en la 4T proyectados

Se ven en la 4T proyectados
true

Ofrece México 37 tributos a Trump, pero los cárteles son como una hidra
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
El sujeto fue vinculado a proceso en una audiencia a puerta cerrada.

Enfermero del ISSSTE violó a su hijastra durante seis años, en Saltillo
“Pero es una tragedia personal, no nacional ni mundial. Es totalmente diferente cuando el Presidente de Estados Unidos está en sundowning: un Presidente rodeado de aduladores malignos que le dicen lo que quiere oÌr y le dan rienda suelta a todos sus caprichos, por muy destructivos que sean”, indicó.

Afirma Premio Nobel que Trump ha perdido el sentido de la realidad
El venado cola blanca tejano es una de las especies más valoradas en la cacería regulada.

Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa
Ratcliffe ha sido señalado como el impulsor de las acciones de sabotaje y el reclutamiento de fuentes que permitieron el seguimiento en tiempo real de los movimientos de Maduro

La captura de Maduro muestra la nueva estrategia de la CIA en América Latina