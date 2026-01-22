Aseguran droga, pipas y máquinas tragamonedas en cateos simultáneos al oriente de Saltillo

Personal del Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo ejecutó un total de órdenes de cateo en el interior de diversos domicilios ubicados en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo. Las diligencias fueron solicitadas por un agente del Ministerio Público y autorizadas por un juez penal. Para el desarrollo de los operativos se contó con seguridad perimetral a cargo de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía del Estado. TE PUEDE INTERESAR: Desmantelan Ejército y FGR narcolaboartorio con material para drogas sintéticas en Saltillo

En las acciones participaron la directora de dicha instancia, Gabriela Carrillo, así como peritos, policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y binomios caninos K9. Los cateos derivaron de un reporte anónimo recibido a través de redes sociales y del sistema de denuncias 089, en el que se señalaba la presunta comercialización de narcóticos en los inmuebles intervenidos.

En el primer domicilio, ubicado en la calle Ignacio Chávez, se aseguró una bolsa negra con hierba verde y seca con las características de la marihuana, con un peso aproximado de dos kilogramos, así como una bolsa transparente con una sustancia blanca y granulada con características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 35 gramos. Además, se localizó una báscula gramera digital color blanco, 50 pipas de vidrio transparentes nuevas y diversas bolsas tipo ziploc que contenían un polvo blanco con características de la cocaína, con un peso aproximado de 120 gramos. En este lugar fue detenida Claudia “N”, de 44 años de edad, y el inmueble quedó asegurado.

En el segundo inmueble se localizó una bolsa transparente con una sustancia blanca y granulada con características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 28 gramos, así como hierba verde y seca con características de la mariguana, con un peso aproximado de 200 gramos. También se aseguró una báscula gramera y diversas bolsas tipo ziploc color rojo que contenían una sustancia blanca y cristalina con características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 10 gramos. En este sitio fueron detenidos Luis Fernando “N”, alias “Fer”, de 18 años, y César Eduardo “N”, alias “Bily”, de 24 años de edad. El inmueble también quedó asegurado.