Desmantelan Ejército y FGR narcolaboartorio con material para drogas sintéticas en Saltillo

Saltillo
/ 22 enero 2026
    Desmantelan Ejército y FGR narcolaboartorio con material para drogas sintéticas en Saltillo
    Elementos militares resguardan el inmueble cateado donde se almacenaban precursores químicos en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Durante el cateo se aseguraron más de 10 mil litros y 14 mil kilogramos de precursores químicos, sin localizar droga ya elaborada

A raíz de un cateo autorizado por orden judicial, la Secretaría de la Defensa Nacional desmanteló en Saltillo una bodega donde se resguardaba material destinado a la elaboración de drogas sintéticas.

La diligencia se realizó el pasado lunes, cuando elementos de las comandancias de la Onceava Región Militar y la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, acudieron en apoyo a la Fiscalía General de la República para intervenir el inmueble.

$!Tambos y material químico asegurados durante el operativo federal en una bodega de la ciudad.
Tambos y material químico asegurados durante el operativo federal en una bodega de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

El hallazgo derivó de una serie de investigaciones que la FGR mantenía en curso, orientadas a la localización de un posible narcolaboratorio en la zona.

Aunque en el lugar no se encontraron drogas ya procesadas, el inmueble contaba con diversos precursores químicos y herramientas utilizadas para la elaboración de sustancias sintéticas, entre ellos tambos y equipo para la mezcla de los compuestos.

$!La bodega fue intervenida tras una investigación previa de la Fiscalía General de la República.
La bodega fue intervenida tras una investigación previa de la Fiscalía General de la República. FOTO: CORTESÍA

Durante el cateo se aseguraron 10 mil 200 litros y 14 mil 233 kilogramos de precursores químicos, cuyo tipo y destino no han sido precisados hasta el momento por las autoridades.

Asimismo, una persona fue asegurada en el sitio y puesta a disposición de las autoridades judiciales federales, quienes determinarán su situación legal conforme avancen las investigaciones.

