Desmantelan Ejército y FGR narcolaboartorio con material para drogas sintéticas en Saltillo

A raíz de un cateo autorizado por orden judicial, la Secretaría de la Defensa Nacional desmanteló en Saltillo una bodega donde se resguardaba material destinado a la elaboración de drogas sintéticas.

La diligencia se realizó el pasado lunes, cuando elementos de las comandancias de la Onceava Región Militar y la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, acudieron en apoyo a la Fiscalía General de la República para intervenir el inmueble.

