Aseguran fauna exótica en un autobús, en la Saltillo-Zacatecas

Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Subdelegación Saltillo, aseguraron diversas especies vivas durante un operativo realizado en la carretera a Zacatecas.

La acción se llevó a cabo con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, quienes brindaron seguridad perimetral durante el desarrollo de los actos de investigación.

El operativo se realizó a la altura del kilómetro 310+410, en el tramo Saltillo-Concepción del Oro, específicamente a la altura del ejido Las Colonias.