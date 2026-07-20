Aseguran fauna exótica en un autobús, en la Saltillo-Zacatecas
COMPARTIR
Ningún pasajero reclamó los animalitos que iban a ser vendido en miles de pesos
Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Subdelegación Saltillo, aseguraron diversas especies vivas durante un operativo realizado en la carretera a Zacatecas.
La acción se llevó a cabo con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, quienes brindaron seguridad perimetral durante el desarrollo de los actos de investigación.
El operativo se realizó a la altura del kilómetro 310+410, en el tramo Saltillo-Concepción del Oro, específicamente a la altura del ejido Las Colonias.
El aseguramiento se llevó a cabo en el área del maletero de un autobús Volvo, de color gris con blanco y verde con negro, perteneciente a la empresa Platinum Line, que cubría la ruta Monterrey-Guadalajara.
En el interior de dos cajas de aglomerado fueron localizados diversos recipientes de plástico que contenían distintas especies vivas.
En una de las cajas había cuatro lagartos, dos geckos, siete serpientes, nueve tortugas y siete arácnidos.
En la segunda caja se encontraron una víbora, cuatro arácnidos, tres geckos, 11 tortugas, tres ranas y un alacrán.
Las autoridades informaron que no hubo personas detenidas.
Las especies aseguradas fueron puestas a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), autoridad encargada de realizar las diligencias correspondientes y determinar el destino de los ejemplares.