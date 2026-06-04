Aseguran hidrocarburo y tomas clandestinas en Parras

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con personal de Seguridad Física de Pemex, aseguraron dos tomas clandestinas, un tractocamión, una motobomba y un autotanque cargado con hidrocarburo en el municipio de Parras de la Fuente.

De acuerdo con información proporcionada por las Comandancias de la XI Región Militar y la 6/a. Zona Militar, el operativo se llevó a cabo el pasado 1 de junio como parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos.

Las autoridades informaron que la intervención fue posible gracias a una llamada anónima que alertó sobre actividades presuntamente relacionadas con la extracción y almacenamiento ilegal de combustible en la región.

Durante el operativo, los efectivos localizaron y aseguraron dos tomas clandestinas herméticas utilizadas para la sustracción ilegal de hidrocarburos. Asimismo, fueron decomisados un tractocamión, una motobomba y un autotanque que contenía aproximadamente 19 mil 500 litros de hidrocarburo.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Saltillo, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes y realizará los peritajes necesarios para determinar el origen del combustible y deslindar responsabilidades.