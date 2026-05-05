Aseguran motocicleta abandonada en el centro de Saltillo; unidad termina en corralón

Elementos de la Policía Municipal aseguraron una motocicleta que fue reportada como abandonada en el cruce de las calles Guillermo Purcell y Henry Mass, en la Zona Central de Saltillo.

De acuerdo con el informe, el vehículo Italika, se encontraba tirado sobre la vialidad, lo que generó el reporte por parte de ciudadanos que transitaban por el lugar.