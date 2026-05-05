Aseguran motocicleta abandonada en el centro de Saltillo; unidad termina en corralón
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Autoridades municipales iniciaron la revisión de material de videovigilancia con el fin de establecer la cronología de los hechos y determinar si la unidad fue abandonada
Elementos de la Policía Municipal aseguraron una motocicleta que fue reportada como abandonada en el cruce de las calles Guillermo Purcell y Henry Mass, en la Zona Central de Saltillo.
De acuerdo con el informe, el vehículo Italika, se encontraba tirado sobre la vialidad, lo que generó el reporte por parte de ciudadanos que transitaban por el lugar.
Al arribar, los oficiales procedieron a retirar la motocicleta de la vía para evitar riesgos a la circulación y comenzaron con las diligencias correspondientes.
Como parte de las acciones, se solicitó el apoyo de vecinos para revisar las cámaras de videovigilancia en viviendas cercanas, con el fin de determinar cómo ocurrió el abandono.
La unidad fue trasladada a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo hasta que el propietario acuda a reclamarla y se determine si existe alguna sanción por haberla dejado en la vía pública.