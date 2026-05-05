Aseguran motocicleta abandonada en el centro de Saltillo; unidad termina en corralón

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    Aseguran motocicleta abandonada en el centro de Saltillo; unidad termina en corralón
    Autoridades municipales realizaron el levantamiento de la motocicleta como parte de las acciones preventivas para evitar riesgos a la circulación en una de las zonas con mayor tránsito vehicular de la ciudad. ULISES MARTÍNEZ

Autoridades municipales iniciaron la revisión de material de videovigilancia con el fin de establecer la cronología de los hechos y determinar si la unidad fue abandonada

Elementos de la Policía Municipal aseguraron una motocicleta que fue reportada como abandonada en el cruce de las calles Guillermo Purcell y Henry Mass, en la Zona Central de Saltillo.

De acuerdo con el informe, el vehículo Italika, se encontraba tirado sobre la vialidad, lo que generó el reporte por parte de ciudadanos que transitaban por el lugar.

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$!La unidad, fue asegurada por oficiales tras permanecer tirada sobre el pavimento, lo que generó preocupación entre automovilistas y peatones que circulaban por el sector.
La unidad, fue asegurada por oficiales tras permanecer tirada sobre el pavimento, lo que generó preocupación entre automovilistas y peatones que circulaban por el sector. ULISES MARTÍNEZ

Al arribar, los oficiales procedieron a retirar la motocicleta de la vía para evitar riesgos a la circulación y comenzaron con las diligencias correspondientes.

Como parte de las acciones, se solicitó el apoyo de vecinos para revisar las cámaras de videovigilancia en viviendas cercanas, con el fin de determinar cómo ocurrió el abandono.

$!La motocicleta fue trasladada a un corralón municipal, donde permanecerá bajo resguardo en tanto se localiza al propietario y se determina si procede alguna sanción administrativa.
La motocicleta fue trasladada a un corralón municipal, donde permanecerá bajo resguardo en tanto se localiza al propietario y se determina si procede alguna sanción administrativa. ULISES MARTÍNEZ

La unidad fue trasladada a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo hasta que el propietario acuda a reclamarla y se determine si existe alguna sanción por haberla dejado en la vía pública.

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