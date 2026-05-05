Derrame de diésel provoca triple accidente en Saltillo; deja dos lesionados

Un camión de paquetería y mensajería derramó diésel en pleno bulevar Nazario S. Ortiz Garza, lo que originó un triple accidente automovilístico que dejó un saldo de dos personas lesionadas, en Saltillo. Los afectados fueron dos motociclistas identificados como Vicente ¨N¨ y Rogelio ¨N¨, quienes circulaban cada uno en su unidad de oriente a poniente por el bulevar Nazario Ortiz Garza. Al llegar frente a los campos deportivos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el pavimento se encontraba cubierto de diésel, el cual se habría derramado desde un camión en movimiento de la línea de mensajería y paquetería Potosinos.

El conductor continuó su marcha, mientras los motociclistas derraparon y quedaron tendidos sobre el pavimento. Ambos fueron valorados por personal de la Cruz Roja; uno de ellos fue trasladado a sus instalaciones. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas. Mientras permanecían en el lugar, una grúa de plataforma estuvo a punto de atropellarlos, aunque el operador logró esquivarlos. Posteriormente, la unidad se salió del camino y terminó sobre las vías ferroviarias, donde no logró salir por sus propios medios, lo que mantuvo bloqueado un carril lateral y requirió el apoyo de autoridades municipales.

Las autoridades iniciaron un recorrido para localizar el camión presuntamente responsable del derrame en los patios de la empresa. Representantes de la línea de mensajería se negaron a entregar el vehículo a elementos de Tránsito Municipal, aunque reconocieron que se rompió una tubería de combustible y manifestaron su disposición a llegar a un acuerdo con los afectados. Sin embargo, no se estableció fecha para una reunión, por lo que familiares de los lesionados anunciaron que interpondrán una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).