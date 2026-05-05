Derrame de diésel provoca triple accidente en Saltillo; deja dos lesionados

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Derrame de diésel provoca triple accidente en Saltillo; deja dos lesionados
    Motociclistas y automovilistas transitaron por el bulevar Nazario S. Ortiz Garza sin saber que el pavimento presentaba una peligrosa capa de diésel derramado por una unidad de paquetería, lo que provocó un accidente múltiple que dejó dos personas lesionadas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Una grúa de plataforma estuvo a punto de arrollar a dos motociclistas; tras la maniobra, la unidad salió del camino y terminó sobre las vías del tren

Un camión de paquetería y mensajería derramó diésel en pleno bulevar Nazario S. Ortiz Garza, lo que originó un triple accidente automovilístico que dejó un saldo de dos personas lesionadas, en Saltillo.

Los afectados fueron dos motociclistas identificados como Vicente ¨N¨ y Rogelio ¨N¨, quienes circulaban cada uno en su unidad de oriente a poniente por el bulevar Nazario Ortiz Garza. Al llegar frente a los campos deportivos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el pavimento se encontraba cubierto de diésel, el cual se habría derramado desde un camión en movimiento de la línea de mensajería y paquetería Potosinos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-mujer-se-quita-la-vida-en-su-domicilio-en-saltillo-LB20471820
$!El derrame de diésel se registró presuntamente por una falla mecánica en un camión de la empresa de mensajería Potosinos, lo que derivó en condiciones de alto riesgo para los conductores que circulaban por la zona.
El derrame de diésel se registró presuntamente por una falla mecánica en un camión de la empresa de mensajería Potosinos, lo que derivó en condiciones de alto riesgo para los conductores que circulaban por la zona. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor continuó su marcha, mientras los motociclistas derraparon y quedaron tendidos sobre el pavimento. Ambos fueron valorados por personal de la Cruz Roja; uno de ellos fue trasladado a sus instalaciones. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas.

Mientras permanecían en el lugar, una grúa de plataforma estuvo a punto de atropellarlos, aunque el operador logró esquivarlos. Posteriormente, la unidad se salió del camino y terminó sobre las vías ferroviarias, donde no logró salir por sus propios medios, lo que mantuvo bloqueado un carril lateral y requirió el apoyo de autoridades municipales.

$!Elementos de auxilio de la Cruz Roja atendieron a los motociclistas Vicente y Rogelio, quienes resultaron heridos tras derrapar sobre el combustible regado en la vialidad al sur de la ciudad.
Elementos de auxilio de la Cruz Roja atendieron a los motociclistas Vicente y Rogelio, quienes resultaron heridos tras derrapar sobre el combustible regado en la vialidad al sur de la ciudad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Las autoridades iniciaron un recorrido para localizar el camión presuntamente responsable del derrame en los patios de la empresa.

Representantes de la línea de mensajería se negaron a entregar el vehículo a elementos de Tránsito Municipal, aunque reconocieron que se rompió una tubería de combustible y manifestaron su disposición a llegar a un acuerdo con los afectados. Sin embargo, no se estableció fecha para una reunión, por lo que familiares de los lesionados anunciaron que interpondrán una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pimentel afirma que Coahuila destaca en tasa de homicidios y confianza, incluso frente a regiones del sur de EU.

Coahuila, referente de seguridad rumbo a elecciones: secretario de Gobierno
Personal de enfermería del IMSS en Coahuila reforzó el llamado a convertir la limpieza de manos en un hábito permanente de prevención.

IMSS Coahuila refuerza cultura preventiva con llamado al lavado correcto de manos

El PRI y PT fueron obligados a modificar sus fórmulas en el distrito 08.

PRI y PT realizan cambios en candidaturas suplentes de distrito 08 y plurinominales, tras requerimiento del IEC
En total se distribuirán 120 toneladas de semilla forrajera.

Primera etapa de entrega de semilla en zonas rurales de Saltillo está por concluir
Puentes peatonales, luminarias, techumbres y espacios deportivos forman parte de las obras elegidas directamente por la ciudadanía.

Participa Saltillo 2026 rompe récord: crece 45% la votación ciudadana para decidir obras
Lastre para la 4T

Lastre para la 4T
Carambola morenista

Carambola morenista
Gobernadora interina de Sinaloa

Gobernadora interina de Sinaloa