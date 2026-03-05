Refuerza Guardia Nacional operativos en la Región Norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Guardia Nacional intensifica los operativos y patrullajes en Piedras Negras y municipios cercanos, como parte de las estrategias permanentes para garantizar la seguridad en la Región Norte del Estado. Así lo informó el coronel Arturo Hernández Cedeño, coordinador de la 22/a Coordinación de Unidad.

Las autoridades detallaron que los recorridos de vigilancia se realizan de manera constante en distintos sectores de la ciudad, así como en carreteras y puntos estratégicos, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y brindar mayor tranquilidad a la población.

Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con los tres órdenes de gobierno —Federal, Estatal y Municipal—, fortaleciendo el trabajo conjunto para obtener mejores resultados en materia de seguridad.

La corporación destacó que la presencia permanente en las calles permite atender oportunamente cualquier situación que pudiera poner en riesgo a la ciudadanía, además de reforzar la percepción de confianza entre los habitantes.

Se subrayó que Coahuila se mantiene como una de las entidades con mejores indicadores de seguridad a nivel nacional, resultado del esfuerzo coordinado entre las distintas corporaciones.

Asimismo, se reiteró que los elementos continúan trabajando día con día con profesionalismo y compromiso, priorizando la paz y el orden público en cada una de sus intervenciones.

El mensaje a la ciudadanía es claro: la Guardia Nacional seguirá firme en su labor preventiva y operativa para garantizar un entorno seguro y estable en la región.