Refuerza Guardia Nacional operativos en la Región Norte de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 5 marzo 2026
    Refuerza Guardia Nacional operativos en la Región Norte de Coahuila
    La Guardia Nacional intensifica los operativos y patrullajes en Piedras Negras y municipios cercanos. Archivo

Realiza recorridos de vigilancia en distintos sectores de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Guardia Nacional intensifica los operativos y patrullajes en Piedras Negras y municipios cercanos, como parte de las estrategias permanentes para garantizar la seguridad en la Región Norte del Estado. Así lo informó el coronel Arturo Hernández Cedeño, coordinador de la 22/a Coordinación de Unidad.

Las autoridades detallaron que los recorridos de vigilancia se realizan de manera constante en distintos sectores de la ciudad, así como en carreteras y puntos estratégicos, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y brindar mayor tranquilidad a la población.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Fiscalía de las Mujeres destaca mejora en atención a mujeres víctimas de violencia

Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con los tres órdenes de gobierno —Federal, Estatal y Municipal—, fortaleciendo el trabajo conjunto para obtener mejores resultados en materia de seguridad.

La corporación destacó que la presencia permanente en las calles permite atender oportunamente cualquier situación que pudiera poner en riesgo a la ciudadanía, además de reforzar la percepción de confianza entre los habitantes.

Se subrayó que Coahuila se mantiene como una de las entidades con mejores indicadores de seguridad a nivel nacional, resultado del esfuerzo coordinado entre las distintas corporaciones.

Asimismo, se reiteró que los elementos continúan trabajando día con día con profesionalismo y compromiso, priorizando la paz y el orden público en cada una de sus intervenciones.

El mensaje a la ciudadanía es claro: la Guardia Nacional seguirá firme en su labor preventiva y operativa para garantizar un entorno seguro y estable en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
operativos

Organizaciones


Guardia Nacional

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Por falta de denuncias liberan a ‘Lady Relojes’
true

POLITICÓN: ‘Lady Relojes’, el escándalo de la estafa en Saltillo podría ocultar delitos mayores
Autoridades municipales informaron que continúan en análisis los puntos donde podrían construirse nuevos cruces ferroviarios en la ciudad.

Analizan viabilidad de puentes vehiculares ante llegada del tren a Saltillo
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
El DB llega procedente de Arcángeles de Puebla para reforzar la secundaria del equipo.

Dinos de Saltillo anuncia al defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo
El ejército estadounidense está ayudando a Ecuador a planificar una serie de redadas contra las violentas bandas de narcotraficantes del país sudamericano.

Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EU en su lucha contra el narcotráfico
Carta entregada al jefe de la aldea de Woro, en el norte de Nigeria, en la que representantes del grupo terrorista nigeriano Boko Haram exigen una “reunión secreta” y el derecho a predicar en la aldea, de mayoría musulmana.

El costo mortal de la falta de acción del ejército de Nigeria