Aseguran tráiler usado para ordeñar ductos de Pemex, en la Saltillo-Torreón

Oficiales de la Guardia Nacional (GN) aseguraron un tráiler que presuntamente era utilizado para sustraer de manera ilegal diésel de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los hechos ocurrieron en brechas del ejido Paila, a la altura del kilómetro 128 de la carretera Torreón-Saltillo, donde los agentes realizaban recorridos de vigilancia.

Se trata de un tractocamión de la marca Kenworth que remolcaba una cisterna con capacidad para 45 mil litros.

De acuerdo con el reporte, la unidad fue localizada mientras era abastecida de diésel mediante una manguera conectada de forma clandestina a un ducto de Pemex.