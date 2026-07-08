Aseguran tráiler usado para ordeñar ductos de Pemex, en la Saltillo-Torreón

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Saltillo
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    Aseguran tráiler usado para ordeñar ductos de Pemex, en la Saltillo-Torreón
    Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del operativo.

La unidad estaba conectada a un ducto de Pemex; el responsable logró huir

Oficiales de la Guardia Nacional (GN) aseguraron un tráiler que presuntamente era utilizado para sustraer de manera ilegal diésel de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los hechos ocurrieron en brechas del ejido Paila, a la altura del kilómetro 128 de la carretera Torreón-Saltillo, donde los agentes realizaban recorridos de vigilancia.

Se trata de un tractocamión de la marca Kenworth que remolcaba una cisterna con capacidad para 45 mil litros.

De acuerdo con el reporte, la unidad fue localizada mientras era abastecida de diésel mediante una manguera conectada de forma clandestina a un ducto de Pemex.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/acelerado-joven-se-estrella-contra-la-base-de-puente-en-saltillo-DA22001471

En el lugar no fue localizado el conductor ni alguna persona responsable del vehículo, por lo que las autoridades federales procedieron con el aseguramiento de la unidad.

Al inspeccionar la cisterna, los agentes detectaron que contenía aproximadamente la mitad de su capacidad, es decir, alrededor de 22 mil 500 litros de diésel.

El tractocamión fue trasladado a las instalaciones de la subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Saltillo, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena, mientras el Ministerio Público de la Federación inició una carpeta de investigación por el presunto delito de robo de hidrocarburos, en contra de quien o quienes resulten responsables.

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