Tania Flores comparece este jueves por segunda causa penal

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    Tania Flores comparece este jueves por segunda causa penal
    La ex alcaldesa de Múzquiz permanece en el Centro de Reinserción Social Femenil de Saltillo bajo la medida cautelar de prisión preventiva. REDES SOCIALES

Un juez analizará los primeros datos de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones

Este jueves, la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, comparecerá ante un juez de control para la audiencia en la que se analizarán los primeros datos de prueba de la segunda causa penal que le imputó la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos cometidos durante su administración.

La ex edil fue detenida el sábado mientras transitaba por la vía pública en San Pedro Garza García, Nuevo León, por autoridades de la Fiscalía de ese estado.

De acuerdo con su familia, se encontraba en ese municipio tras acudir a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR, en la Ciudad de México, donde presentó una denuncia relacionada con el reciente proceso electoral en Coahuila.

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Horas después de ser entregada a las autoridades coahuilenses, Tania Flores fue presentada a una audiencia de imputación, donde la Fiscalía Anticorrupción le informó que es investigada por los presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Antonio Flores, hermano de la ex alcaldesa, ha sostenido que el procedimiento obedece a diferencias políticas. Además, aseguró que Tania Flores cuenta con amparos contra estos actos tanto en Nuevo León como en Coahuila, los cuales, afirmó, no han sido respetados.

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para preparar su estrategia jurídica, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para este jueves a las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal de Saltillo.

Aunque en la causa penal anterior recuperó su libertad tras la imputación, en este nuevo procedimiento el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva, al considerar el argumento de la Fiscalía de que la ex alcaldesa incumplió medidas cautelares previamente impuestas.

Desde entonces, Flores Guerra permanece internada en el área de procesados del Centro de Reinserción Social Femenil de Saltillo, donde continuará hasta que se resuelva su situación jurídica en la audiencia programada para este jueves.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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