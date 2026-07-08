Subejercicios e irregularidades: El saldo financiero que dejó Tania Flores en su paso por la alcaldía

La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra, atraviesa acusaciones penales en Coahuila. Luego de su detención en San Pedro Garza García, Nuevo León y posterior traslado a Saltillo, ha trascendido que la exedil enfrenta acusaciones por peculado y ejercicio abusivo de funciones. La audiencia de imputación será este jueves, y los detalles de los delitos presuntamente cometidos durante su administración en el periodo 2022-2024 no han sido revelados.

No obstante, la última auditoría realizada a su gestión revela observaciones millonarias. Antes de presentar el desglose, es importante mencionar que, las autoridades no han revelado si las acusaciones que enfrenta son derivadas de estas observaciones. ANÁLISIS DE SU ÚLTIMA CUENTA PÚBLICA De acuerdo con la revisión de las cuentas públicas efectuada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), el ejercicio fiscal 2024, el último año de trabajo de Flores Guerra, presenta inconsistencias financieras. Durante ese periodo, la administración municipal tuvo a su cargo un presupuesto total de 287 millones 926 mil 831 pesos. El informe de la Auditoría identifica irregularidades, particularmente en la auditoría identificada como ASE-02548-2025, donde se detectaron observaciones por un valor total de 20 millones 903 mil pesos. Además de estas irregularidades, el Municipio registró un subejercicio de 25 millones 956 mil pesos, lo que indica que no se aplicó la totalidad de los recursos aprobados para ese año.

PROCESO PENAL Y HERMETISMO JUDICIAL Aunque la Auditoría Superior del Estado tiene la facultad de dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción cuando encuentra la probable comisión de un delito, las autoridades han mantenido bajo reserva si los cargos actuales de peculado derivan exclusivamente de estas observaciones o de otras causas adicionales. Hasta el momento, se sabe que Tania Flores fue trasladada a Saltillo para enfrentar a la justicia tras su captura en el estado vecino de Nuevo León. Se tiene programada una audiencia para el día este jueves, la cual se ha manejado con total hermetismo por parte de las autoridades judiciales. Tania Flores cuenta con una trayectoria política en el Estado, habiéndose desempeñado previamente como regidora y diputada local.

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