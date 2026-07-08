Suman 81 migrantes desaparecidos en Coahuila

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    Suman 81 migrantes desaparecidos en Coahuila
    Hondureños encabezan la lista de migrantes desaparecidos en Coahuila. CORTESÍA

La mayoría de los expedientes corresponde a personas originarias de Centroamérica cuyo rastro se perdió en la región norte del Estado

Un total de 81 personas migrantes extranjeras permanecían reportadas como desaparecidas en Coahuila hasta mayo de 2026, de acuerdo con registros de la Fiscalía General del Estado, que documentan casos de ciudadanos provenientes de diez países que perdieron contacto con sus familiares durante su tránsito hacia la frontera con Estados Unidos.

La información oficial indica que Honduras concentra el mayor número de expedientes, con 34 personas desaparecidas, seguido de Venezuela, con 14 casos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/asegura-autoridad-federal-predio-de-posible-distribucion-de-huachicol-en-limites-de-coahuila-y-nuevo-leon-GB22014637

La lista también incluye a ocho personas originarias de Guatemala, seis de El Salvador, seis de Nicaragua, cuatro de Cuba, tres de Perú, tres de Ecuador, dos de Colombia y una de República Dominicana.

Las investigaciones muestran un patrón común entre los expedientes: las últimas referencias proporcionadas por familiares ubican a las personas desaparecidas en la Región Norte de Coahuila, considerada uno de los principales corredores de tránsito para quienes buscan cruzar hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, alrededor de 9 de cada 10 casos corresponden a migrantes procedentes de Centroamérica, región que concentra la mayor incidencia de desapariciones registradas por la autoridad estatal.

Mientras las carpetas de investigación continúan abiertas, organizaciones de apoyo a la población migrante mantienen acciones para visibilizar la problemática y fortalecer la difusión de las fichas de búsqueda.

DIEZ NACIONALIDADES EN LOS REGISTROS

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las 81 personas migrantes extranjeras reportadas como desaparecidas hasta mayo de 2026 se distribuyen de la siguiente manera:

⚫ Honduras: 34.

⚫ Venezuela: 14.

⚫ Guatemala: 8.

⚫ El Salvador: 6.

⚫ Nicaragua: 6.

⚫ Cuba: 4.

⚫ Perú: 3.

⚫ Ecuador: 3.

⚫ Colombia: 2.

⚫ República Dominicana: 1

Los casos forman parte de las carpetas de investigación por desaparición que mantiene abiertas la autoridad estatal, las cuales continúan en proceso de integración y búsqueda.

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