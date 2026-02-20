Aseguran Tsuru con reporte de robo tras cateo en la colonia Nogales de Saltillo
Tras la detención de un hombre de 43 años, autoridades estatales y federales ejecutaron una orden de cateo donde fue localizado un vehículo con alteraciones en el número de serie
SALTILLO, COAH.- Como parte del seguimiento a un robo de vehículo registrado en la colonia Monte de Sinaí, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró ubicar la unidad en la colonia Nogales, lo que derivó en la ejecución de un cateo y el aseguramiento de un automóvil con reporte de robo.
De acuerdo con la corporación municipal, el Agrupamiento contra Robo de Vehículos dio seguimiento puntual al caso hasta localizar el automotor en un domicilio ubicado en la calle Nogal Cheyenne.
Previamente, elementos municipales detuvieron en la colonia Alameda a Sergio Armando “N”, de 43 años de edad, quien es investigado por su presunta relación con estos hechos.
Con base en los indicios recabados, se solicitó una orden de cateo, la cual fue ejecutada por personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal, Policía del Estado, Policía Municipal de Saltillo, así como elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Marina Armada de México.
Durante la diligencia fue asegurado un vehículo Nissan Tsuru modelo 2013 que cuenta con reporte de robo. Las autoridades informaron que la unidad presentaba huellas de alteración en el número de serie.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar si el detenido está vinculado con otros robos de vehículos en la ciudad y deslindar responsabilidades conforme a derecho.