Aseguran Tsuru con reporte de robo tras cateo en la colonia Nogales de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Como parte del seguimiento a un robo de vehículo registrado en la colonia Monte de Sinaí, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró ubicar la unidad en la colonia Nogales, lo que derivó en la ejecución de un cateo y el aseguramiento de un automóvil con reporte de robo.

De acuerdo con la corporación municipal, el Agrupamiento contra Robo de Vehículos dio seguimiento puntual al caso hasta localizar el automotor en un domicilio ubicado en la calle Nogal Cheyenne.

