Asesinan a adulto mayor tras ser asaltado, en Ramos Arizpe

Un hombre de 60 años de edad, quien se dedicaba a la compra y venta de chatarra en el ejido Cañada Ancha, fue asesinado a puñaladas al interior de su negocio. Las autoridades presumen que el móvil del crimen podría estar relacionado con un robo con violencia al que la víctima se habría resistido.

Los hechos se registraron cerca de la 1:30 de la tarde, dentro del establecimiento ubicado en el cruce de las calles Palma y Mezquite, en esta comunidad localizada por el rumbo de la carretera a Monclova.

De acuerdo con sus familiares, Alberto Fuentes Pérez, de 60 años, aparentemente atendió a una persona que acudió al negocio para ofrecerle fierro en venta. Al momento de realizar el pago, la víctima sacó dinero y el individuo habría aprovechado la situación para amenazarlo con un arma blanca.

Al oponerse al atraco, Alberto recibió al menos dos heridas en el cuello, que le provocaron lesiones de gravedad. De acuerdo con la información recabada en el lugar, habría permanecido con vida durante varios minutos antes de fallecer.

Tras la agresión, el presunto responsable huyó a bordo de un vehículo Nissan Tsuru, color verde. Ante ello, las autoridades comenzaron con las investigaciones y se dedicaron a recolectar grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en domicilios cercanos al negocio, con la finalidad de obtener información que permitiera identificar al responsable.