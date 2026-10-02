Se estrella contra camioneta al ignorar el alto en Saltillo; joven resulta lesionada
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La acompañante del motociclista recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja tras el accidente ocurrido en el cruce de las calles 21 de Marzo y 27 de Septiembre
Una joven resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante se impactara contra una camioneta en calles de la colonia Provivienda, la tarde de este viernes, en Saltillo.
El accidente ocurrió cuando Ángel Gabriel ¨N¨, de 20 años, circulaba por la calle 21 de Marzo con dirección hacia un centro comercial.
Al llegar al cruce con la calle 27 de Septiembre, el motociclista no realizó el alto correspondiente y terminó impactándose contra la parte lateral de una camioneta, a la que le dañó la puerta del lado derecho.
Tras el impacto, la acompañante del joven, Naomi Michelle ¨N¨, de 20 años, quien viajaba en la motocicleta, resultó lesionada y recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja.
Elementos de la Policía de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.
También arribaron representantes de las compañías aseguradoras de los vehículos involucrados, con la finalidad de llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.