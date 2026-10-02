Se estrella contra camioneta al ignorar el alto en Saltillo; joven resulta lesionada

Una joven resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante se impactara contra una camioneta en calles de la colonia Provivienda, la tarde de este viernes, en Saltillo.

El accidente ocurrió cuando Ángel Gabriel ¨N¨, de 20 años, circulaba por la calle 21 de Marzo con dirección hacia un centro comercial.