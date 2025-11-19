Así será el cierre temporal de vialidades durante desfile del 20 de noviembre en Saltillo

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    Así será el cierre temporal de vialidades durante desfile del 20 de noviembre en Saltillo
    La vialidad será reabierta al mediodía, una vez concluido el desfile. FOTO: OMAR SAUCEDO

El cierre de V.Carranza abarcará desde el Periférico Luis Echeverría hasta el bulevar Francisco Coss

Con motivo del aniversario 115 de la Revolución Mexicana, un tramo del bulevar Venustiano Carranza será cerrado a la circulación vehicular este jueves 20 de noviembre, a fin de dar paso al tradicional desfile conmemorativo, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El evento iniciará a las 10:00 horas frente al Ateneo Fuente, en el cruce de Venustiano Carranza y Avenida Universidad.

Zulema Banda Alemán, Subdirectora de Tránsito, informó que el cierre vial comenzará desde las 5:00 de la mañana y abarcará el tramo comprendido del Periférico Luis Echeverría al bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos. Además, precisó que también permanecerán cerradas las intersecciones con esta vialidad.

Banda Alemán exhortó a las y los conductores a tomar vías alternas y considerar tiempos adicionales de traslado para evitar contratiempos. Entre las rutas sugeridas de sur a norte se encuentran la calle Hidalgo y la calle Candela; mientras que en sentido norte a sur podrán utilizarse calles como Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada.

La funcionaria señaló que la circulación será restablecida a partir del mediodía, una vez que concluya el desfile cívico-deportivo y la vialidad quede despejada.

Temas


Cierre De Vialidades
Desfiles

Localizaciones


Saltillo

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

