Saltillo: entregan pavimentación con concreto hidráulico en Valle de las Flores, con una inversión de 7.4 mdp

La Avenida del Rosal, en la colonia Valle de las Flores Popular, fue rehabilitada con concreto hidráulico tras una inversión de 7 millones 450 mil pesos, según informó el alcalde Javier Díaz González durante la entrega de la obra este miércoles.

De acuerdo con el alcalde, esta vialidad era una de las más afectadas en el sector surponiente debido al arrastre de agua en temporada de lluvias, lo que generaba “muchísimos baches” y hacía necesario intervenir con un material más resistente. La obra forma parte de los trabajos de pavimentación que el municipio ha realizado en distintos puntos de Saltillo en las últimas semanas.