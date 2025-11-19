Saltillo: entregan pavimentación con concreto hidráulico en Valle de las Flores, con una inversión de 7.4 mdp
La intervención abarcó 380 metros lineales en la Avenida del Rosal, una zona donde el escurrimiento pluvial deterioraba de forma constante el pavimento
La Avenida del Rosal, en la colonia Valle de las Flores Popular, fue rehabilitada con concreto hidráulico tras una inversión de 7 millones 450 mil pesos, según informó el alcalde Javier Díaz González durante la entrega de la obra este miércoles.
De acuerdo con el alcalde, esta vialidad era una de las más afectadas en el sector surponiente debido al arrastre de agua en temporada de lluvias, lo que generaba “muchísimos baches” y hacía necesario intervenir con un material más resistente. La obra forma parte de los trabajos de pavimentación que el municipio ha realizado en distintos puntos de Saltillo en las últimas semanas.
El titular de Obras Públicas, Antonio Nerio, detalló que el proyecto consistió en 380 metros lineales de concreto hidráulico con un espesor de 20 centímetros, equivalentes a 3 mil 420 metros cuadrados de superficie intervenida. “Aunque es más costoso, también es más duradero, sobre todo en zonas donde el agua corre con fuerza”, afirmó.
Díaz González aseguró que estas acciones buscan mejorar la movilidad y las condiciones de seguridad para quienes viven y transitan por el sector. “Arrancamos esta obra hace algunos meses y hoy ya es una realidad”, dijo. También mencionó que en total, entre esta intervención y la realizada el día anterior en la colonia La Gloria, se han invertido más de 13.5 millones de pesos en pavimentación con concreto y asfalto.
El alcalde agregó que el municipio continuará entregando obras en distintas colonias durante el resto del año, mencionando trabajos recientes en zonas como Satélite Norte, La Valencia, Los Fresnos y Balcones.