Aspirantes a la UAdeC “encienden veladoras” a la espera de resultados de su examen de ingreso

Saltillo, Coahuila.- Este día del estudiante, hay un sólo anhelo para los aspirantes de secundaria, bachillerato y carreras profesionales: aprobar su examen de ingreso.

Cientos de aspirantes se unieron en redes sociales “encendiendo veladoras” de forma virtual a la espera de resultados, tanto en la UAdeC como de otras instituciones educativas.

Aunque en muchas de las publicaciones los estudiantes manifiestan experimentar miedo ante la posibilidad de no aprobar su examen así como ansiedad ante la espera de los resultados.

Pues no todos los estudiantes tienen la posibilidad de cursar sus siguiente grado de estudios en una institución privada como una segunda opción.

“Yo creo que me quedaría un año trabajado para intentar de nuevo pero la verdad es que sino paso mis papás se van a decepcionar de mí y eso es lo que más me puede”, expresó Israel Montalvo, aspirante de carrera profesional.

Mientras que para algunos estudiantes de primaria, no aprobar su examen en la secundaria de su elección significa no poder continuar sus estudios junto a sus amigos e incluso cerca de su hogar.

Ante eso, la experta en psicología Karla Váldes, exhortó a los aspirantes a mantener la calma y la tranquilidad durante la espera priorizando su bienestar emocional.

Por una parte, comentó, no anticiparse de manera innecesaria a los resultados pues esto podría provocar mayor inestabilidad durante las semanas de espera.

Pero también recomendó pensar en los escenarios posibles, tanto de aprobar como de no aprobar, para crear estrategias de una segunda opción, esperar las segundas vueltas o las inscripciones en el semestre de enero, agregó.

“Una cantidad importante de alumnos no logra pasar y no quiere decir que los estudiantes no sean buenos, hay muchas las circunstancias, los lugares son limitados y no se logra ingresar”, expresó

Sin embargo, se pueden buscar más alternativas, cursos y talleres como idiomas y tecnologías en espera de un segundo proceso, alentó a la comunidad estudiantil.