¡Atención! Aguas de Saltillo anuncia cortes de agua y habilita pipas gratuitas por reparación

Una falla en la infraestructura de conducción de agua potable provocará afectaciones temporales en el servicio para habitantes de los sectores centro, sur y poniente de Saltillo, informó Aguas de Saltillo (Agsal).

La empresa paramunicipal dio a conocer que cuadrillas técnicas y operativas trabajan en la reparación de una avería detectada en la línea principal de la captación sur, una de las fuentes más importantes de abastecimiento de agua para la capital coahuilense.

De acuerdo con el avance de las maniobras, se prevé que la reparación concluya durante las últimas horas de este martes. Sin embargo, la normalización del servicio no será inmediata, ya que primero deberán llenarse nuevamente las líneas de conducción antes de recuperar la presión en la red.