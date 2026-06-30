¡Atención! Aguas de Saltillo anuncia cortes de agua y habilita pipas gratuitas por reparación
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Una avería en la línea principal de conducción de la captación sur obligó a realizar trabajos de reparación que afectarán el suministro de agua en varios sectores de Saltillo durante los próximos días
Una falla en la infraestructura de conducción de agua potable provocará afectaciones temporales en el servicio para habitantes de los sectores centro, sur y poniente de Saltillo, informó Aguas de Saltillo (Agsal).
La empresa paramunicipal dio a conocer que cuadrillas técnicas y operativas trabajan en la reparación de una avería detectada en la línea principal de la captación sur, una de las fuentes más importantes de abastecimiento de agua para la capital coahuilense.
De acuerdo con el avance de las maniobras, se prevé que la reparación concluya durante las últimas horas de este martes. Sin embargo, la normalización del servicio no será inmediata, ya que primero deberán llenarse nuevamente las líneas de conducción antes de recuperar la presión en la red.
Agsal estimó que el restablecimiento del suministro en las colonias afectadas será gradual y podría tardar hasta 72 horas, dependiendo del proceso de recuperación del sistema hidráulico.
Ante esta situación, la paramunicipal anunció que dispondrá de pipas de agua sin costo para abastecer los hogares que registren mayores afectaciones. Las personas interesadas podrán solicitar este apoyo comunicándose al 073, correspondiente al Centro de Atención Telefónica.
Asimismo, la empresa hizo un llamado a la población de las zonas afectadas para utilizar de manera responsable el agua almacenada en tinacos y cisternas, a fin de reducir el impacto mientras concluyen los trabajos y se normaliza el servicio.