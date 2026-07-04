En Coahuila: pese a mayor oferta, aumenta población que no puede pagar el internet

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    En Coahuila: pese a mayor oferta, aumenta población que no puede pagar el internet
    Poco más de 440 mil coahuilenses afirmaron no tener contratado ningún servicio de internet. Unsplash
Armando Ríos
por Armando Ríos

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Casi medio millón de habitantes reporta no utilizar ningún servicio de internet, de acuerdo con encuesta del Inegi

Mientras que en los últimos años las empresas proveedoras del servicio de internet han incrementado su presencia, en Coahuila también ha aumentado el número de personas que no pueden acceder a este servicio.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Coahuila al menos 441 mil 538 personas reportaron no utilizar ningún servicio de acceso a internet al cierre de 2025.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/bajan-en-coahuila-usuarios-del-internet-y-hogares-con-acceso-a-la-red-ND21442917

Según la encuesta, del total de personas que dijeron no utilizar internet, el 8.9 por ciento señaló que la principal razón era la falta de recursos económicos para contratar el servicio.

Aunque el porcentaje puede parecer reducido, en términos absolutos representa a 39 mil 493 personas que no tienen acceso a internet porque no pueden costearlo.

Existen causas más frecuentes para explicar el desuso de esta tecnología; sin embargo, el incremento en la proporción de personas que no pueden pagar el servicio también permite evaluar si la situación socioeconómica ha mejorado o empeorado, o si simplemente el costo del internet se ha incrementado.

En comparación con el cierre de 2024, este indicador aumentó casi tres puntos porcentuales. En la encuesta publicada en 2025, apenas el 6 por ciento de quienes no utilizaban internet en Coahuila señaló la falta de recursos económicos como motivo, lo que equivalía a 21 mil 818 personas de un total de 363 mil que reportaron no usar este servicio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/bajan-en-coahuila-usuarios-del-internet-y-hogares-con-acceso-a-la-red-ND21442917

Coahuila se ubica ligeramente por debajo de la media nacional, donde el 11 por ciento de las personas que no utilizan internet afirmó que la falta de recursos económicos es la principal causa. No obstante, la entidad ocupa el lugar 14 entre los estados con menor incidencia de esta problemática.

Por otra parte, el Inegi también reportó un incremento en el porcentaje de personas que no acceden a internet porque no saben utilizarlo. Este indicador pasó de 47.1 a 51.9 por ciento en un año, consolidándose como la principal causa por la que la población permanece al margen del uso de esta tecnología.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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