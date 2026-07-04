Empresarios demandan inversión urgente en red eléctrica ante fallas constantes

Pablo García Chacón, titular de Canacintra Torreón, precisó que, aunque prevalece el diálogo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la problemática exige una respuesta estructural mediante una inversión federal contundente. El dirigente enfatizó que la infraestructura actual es incapaz de seguir el ritmo del desarrollo económico regional.

TORREÓN, COAH.- La crisis energética ha escalado al sector industrial de La Laguna , donde las fallas recurrentes en el suministro eléctrico están afectando gravemente la operatividad de las empresas. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) reportó que los paros técnicos y daños en maquinaria se han vuelto una constante, impactando negativamente en la rentabilidad local.

Sostuvo que la expansión industrial y urbana ha rebasado las capacidades de la red nacional, por lo que es imperativo que el Gobierno Federal priorice la modernización de los equipos de distribución. “Es urgente una inyección de recursos presupuestales; la demanda actual ha superado por mucho las capacidades instaladas”, apuntó.

Para los industriales, cada apagón se traduce en líneas de producción detenidas, incumplimiento en plazos de entrega y la reparación de costosos equipos electrónicos, un escenario que ya se reporta en múltiples estados del País como síntoma de un sistema eléctrico saturado.

Sobre la posibilidad de solicitar compensaciones ante la CFE, García Chacón admitió que la mayoría de las empresas desisten de estos trámites. La dificultad técnica para acreditar que el daño es resultado directo del corte de energía complica el proceso, obligando a los industriales a absorber las pérdidas por cuenta propia.

Ante la falta de certezas, Canacintra hizo un llamado a las autoridades federales para priorizar la modernización eléctrica, subrayando que contar con energía estable es un requisito indispensable para atraer inversiones y sostener la competitividad de la planta productiva nacional.