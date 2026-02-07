Atención al cliente, el gran reto de Saltillo rumbo al Mundial 2026

Con la cuenta regresiva en marcha hacia el Mundial de Futbol 2026, prestadores de servicios en Saltillo reconocen que uno de los principales desafíos para la ciudad no está en la infraestructura, sino en la atención al cliente y la cultura de servicio. Restaurantes y hoteles coinciden en que mejorar la experiencia del visitante será clave para proyectar una buena imagen ante miles de turistas nacionales y extranjeros que podrían arribar a la región durante el evento.

Aunque en los últimos meses algunos establecimientos han apostado por la innovación tecnológica y la automatización como parte de su estrategia, el consenso entre empresarios del sector es que el verdadero diferenciador seguirá siendo el capital humano: personal capacitado, con vocación de servicio y habilidades para atender a un público internacional.

Desde el sector restaurantero, cumplir con las expectativas de los clientes se ha vuelto cada vez más complejo ante el crecimiento de la ciudad, la mayor competencia y la rotación constante de personal. Sergio González, gerente de Matsumoto y Panda, señaló que ofrecer un servicio de calidad implica apostar por estándares más altos y procesos permanentes de capacitación.

“Buscamos que el cliente valore la experiencia completa, no solo el producto. Para eso se necesita personal comprometido y con valores”, explicó.

Indicó que uno de los principales retos es encontrar colaboradores con compromiso y responsabilidad, una situación que obliga a reforzar la capacitación interna desde el ingreso del personal, con manuales de operación que incluyen atención a clientes inconformes, manejo de conflictos y protocolos de servicio.

De cara al Mundial 2026, González aseguró que el restaurante ya comenzó a prepararse con el incremento del cinco por ciento en su plantilla laboral y con procesos de entrenamiento anticipados, conscientes de que el evento atraerá a visitantes extranjeros con expectativas más altas.

Uno de los puntos críticos, reconoció, será el idioma. “Actualmente somos muy pocos los que dominamos el inglés, por lo que tendremos que reorganizar turnos y fortalecer esa área para que el cliente se sienta cómodo y bien atendido”, señaló.

SERVICIO DEFINIRÁ LA EXPERIENCIA

Para el sector hotelero, la atención al cliente será determinante durante el Mundial. El vicepresidente estatal de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, el ingeniero Héctor Horacio Dávila, explicó que, aunque los hoteles cumplen con estándares tangibles, el servicio intangible es el que realmente marca la diferencia.

“El cliente recuerda cómo fue tratado desde que llegó, cómo se le habló, si se le resolvió un problema o si se anticiparon a sus necesidades”, apuntó.

Detalló que los hoteles han reforzado procesos de retroalimentación, uso de tecnología, automatización de servicios y capacitación constante del personal, además de trabajar en la preparación en idiomas ante la llegada de visitantes de distintas nacionalidades.

Sin embargo, advirtió que Saltillo enfrenta retos importantes que van más allá de los hoteles y restaurantes, como la falta de educación turística general, deficiencias en orientación al visitante, transporte insuficiente y una escasa cultura de servicio en algunos sectores complementarios.

ES NECESARIA LA COORDINACIÓN

El Mundial 2026 representa una oportunidad inédita para posicionar a Saltillo en el mapa turístico, pero también un riesgo si no se atienden las áreas pendientes. Empresarios coinciden en que se requiere una mayor coordinación entre sectores, capacitación acelerada del personal y una estrategia clara para elevar la calidad del servicio en toda la cadena de atención al visitante.

Más allá de la tecnología o las soluciones automatizadas, prestadores de servicios subrayan que el éxito durante el Mundial dependerá de la capacidad de la ciudad para ofrecer una atención cálida, eficiente y profesional, capaz de dejar un buen sabor de boca a quienes visiten Saltillo por primera vez.