$!¡Atención Saltillo! Anuncian cierre parcial en el Periférico LEA del lunes próximo al jueves por rehabilitación de rejilla

El Gobierno Municipal de Saltillo anunció ajustes temporales a la circulación en el Periférico Luis Echeverría Álvarez debido a labores de rehabilitación en una rejilla pluvial. La intervención se realizará en el tramo comprendido entre las calles 18 de Marzo y 21 de Marzo, en dirección de norte a sur.

De acuerdo con la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, el cierre parcial comenzará a las 8:00 horas de este lunes 24 de noviembre y se mantendrá vigente hasta el jueves 27, por lo que se habilitarán rutas alternas para mantener la movilidad en la zona.