¡Atención Saltillo! Anuncian cierre parcial en el Periférico LEA del lunes próximo al jueves por rehabilitación de rejilla

Saltillo
/ 22 noviembre 2025
    ¡Atención Saltillo! Anuncian cierre parcial en el Periférico LEA del lunes próximo al jueves por rehabilitación de rejilla
    El tramo entre 18 de Marzo y 21 de Marzo permanecerá cerrado durante cuatro días para permitir la intervención vial. FOTO: CORTESÍA

Los trabajos iniciarán este lunes 24 de noviembre y se prolongarán hasta el jueves 27, periodo en el que permanecerán habilitadas dos rutas alternas para evitar congestionamientos

El Gobierno Municipal de Saltillo anunció ajustes temporales a la circulación en el Periférico Luis Echeverría Álvarez debido a labores de rehabilitación en una rejilla pluvial. La intervención se realizará en el tramo comprendido entre las calles 18 de Marzo y 21 de Marzo, en dirección de norte a sur.

De acuerdo con la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, el cierre parcial comenzará a las 8:00 horas de este lunes 24 de noviembre y se mantendrá vigente hasta el jueves 27, por lo que se habilitarán rutas alternas para mantener la movilidad en la zona.

$!¡Atención Saltillo! Anuncian cierre parcial en el Periférico LEA del lunes próximo al jueves por rehabilitación de rejilla

La primera opción permitirá a las y los conductores tomar el puente vehicular del Periférico LEA y conectar con la calle 2 de Abril rumbo al sur, facilitando el flujo continuo. La segunda ruta contempla ingresar por 18 de Marzo, avanzar hacia 20 de Noviembre, continuar por 26 de Marzo y reincorporarse posteriormente al Periférico.

Las autoridades municipales pidieron a la ciudadanía conducir con precaución, prever tiempos adicionales de traslado y optar por las vías alternas mientras se desarrollan los trabajos. Reiteraron que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad en Saltillo.

