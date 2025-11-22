Saltillo: buscan a joven de 21 años que salió de casa en la Satélite Sur y no regresó

Saltillo
/ 22 noviembre 2025
    Saltillo: buscan a joven de 21 años que salió de casa en la Satélite Sur y no regresó
    Tatuajes y señas particulares de David Eduardo forman parte de los datos clave para su identificación. FOTO: REDES SOCIALES

David vestía mezclilla azul, camisa negra y tenis blancos; tiene tatuajes en pecho y tobillos con nombres y fechas, además de perforaciones en ambas orejas

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste mantiene activa una solicitud de apoyo dirigida a la ciudadanía para localizar a David Eduardo Vélez Posada, un joven de 21 años, reportado como No Localizado desde el pasado 17 de noviembre de 2025 en la capital coahuilense. El caso fue difundido a través de los canales oficiales de la dependencia con el propósito de ampliar la búsqueda y recabar información que permita ubicarlo.

De acuerdo con el reporte recibido por la autoridad, David Eduardo fue visto por última vez en la colonia Satélite Sur, al sur de Saltillo. Ese día, según la información proporcionada, el joven salió de su domicilio tras una situación de problemas familiares, y desde entonces se desconoce su paradero. La Fiscalía reiteró que cualquier dato relacionado con su ubicación podría resultar determinante para avanzar en la investigación.

La institución compartió la descripción de la vestimenta que portaba al momento de salir de casa, señalando que llevaba pantalón de mezclilla azul cielo, camisa negra de manga corta, tenis blancos y una cachucha negra con las letras “LA” en la parte frontal. Asimismo, se dieron a conocer sus señas particulares, elementos relevantes que podrían facilitar su identificación en caso de ser visto.

Entre las características físicas destacadas se encuentran varios tatuajes visibles: uno en el centro del pecho con el nombre “GUADALUPE”, otro en el tobillo izquierdo con la fecha 2013 y uno más en el tobillo derecho con la fecha 2003. Además, el reporte precisa que ambas orejas están perforadas, rasgo que también puede ayudar a reconocerlo.

La Fiscalía ha puesto a disposición diversos canales de comunicación para recibir información relacionada con el caso. Las personas que cuenten con datos que puedan contribuir a su localización pueden comunicarse al número de emergencias 911, al WhatsApp del Asistente Virtual 844 502 6247, o directamente a la Fiscalía General del Estado mediante la línea 844 438 0700.

La autoridad subraya que la colaboración ciudadana es esencial para reunir indicios y avanzar en la búsqueda de David Eduardo, cuyo paradero continúa sin ser precisado desde su salida del domicilio el 17 de noviembre.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

