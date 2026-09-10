¡Atención Saltillo! Continúa afectación al suministro de agua; Agsal activa pipas

La empresa paramunicipal Aguas de Saltillo (Agsal) confirmó este 10 de septiembre de 2026 que los problemas técnicos persisten y condicionan la operatividad diaria.

Las constantes interrupciones en la red de energía eléctrica administrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan generando estragos en el sistema de bombeo de agua potable en Saltillo.

La infraestructura de Captación Sur es una de las más perjudicadas por los altibajos en la corriente, manteniéndose con un nivel de extracción restringido. Esta contingencia repercute directamente en la presión y disponibilidad del recurso en los hogares ubicados en los cuadrantes sur, centro y poniente de la ciudad.

Frente a este escenario, personal operativo de Agsal ejecuta maniobras técnicas para redistribuir el flujo y aminorar los inconvenientes. Se prevé que la normalización del servicio ocurra de manera paulatina conforme se estabilice el flujo eléctrico en los próximos días.

Como medida de mitigación, la empresa desplegó camiones cisterna para abastecer de manera prioritaria a las colonias con mayores afectaciones. Asimismo, las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para racionar y optimizar el consumo de las reservas de agua en los hogares mientras concluyen los trabajos.

Para reportes o solicitudes de asistencia, Agsal mantiene habilitados el número de atención telefónica 073, la línea 844 438 0199 y sus plataformas oficiales en redes sociales.