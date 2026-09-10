Saltillo: Crecen cortes de luz a pozos de agua en 2026; actual afecta a 300 mil personas

Las recientes fallas y cortes de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que afectan el suministro de agua en Saltillo, se han incrementado entre 2025 y 2026. De acuerdo con Aguas de Saltillo (Agsal), los apagones de más de una hora sumaron 39 durante 2025, un promedio de 3.25 cortes al mes.

Sin embargo, en lo que va de 2026 ya se contabilizan 38 afectaciones mayores a una hora, lo que representa un promedio de 4.75 incidentes mensuales. Asimismo, las fallas registradas esta semana han provocado falta de agua y baja presión en aproximadamente 200 colonias de Saltillo, con afectaciones para cerca de 300 mil habitantes. Desde el pasado sábado, los apagones mantienen sin operar con normalidad los pozos de captación del sur, los cuales representan alrededor del 30 por ciento del suministro diario requerido por la ciudad.

Iván José Vicente García, director general de Agsal, explicó en entrevista con VANGUARDIA que la paramunicipal cuenta con tanques de almacenamiento para amortiguar durante algunas horas la falta de suministro, pero su capacidad de regulación no está diseñada para enfrentar cortes eléctricos de varios días. “Llevamos desde el sábado, domingo, lunes, martes, incluso hoy miércoles, todavía sin tener una resolución definitiva en estos cortes de suministro que nos están afectando a una captación muy importante”, señaló.

Vicente García detalló que, aunque la CFE ha restablecido la energía en algunos tramos del día, los pozos requieren determinados niveles de voltaje y un alto consumo de electricidad que no se están cumpliendo. “En algunos puntos sí está energizada la red, pero no tiene el voltaje suficiente para que esos pozos puedan arrancar, que es lo que necesitan”, comentó. El director general de Agsal indicó que la situación obliga a la empresa a disponer de un mayor número de pipas para atender a la ciudadanía, aunque aclaró que resulta complicado cubrir a todos los usuarios afectados mediante este mecanismo.

“Para poder contrarrestar esto con pipas necesitaríamos alrededor de 2 mil pipas, no lo sé, algo que es ingestionable técnicamente e inviable, porque ni siquiera existe esa flota de vehículos en la ciudad”, expuso. Vicente García adelantó que el servicio se ha restablecido paulatinamente, aunque todavía sin alcanzar el voltaje suficiente para garantizar la correcta operación de los pozos.

En ese sentido, explicó que, una vez que la CFE restablezca adecuadamente el suministro eléctrico y los niveles de voltaje, el sistema de agua tardará cerca de una semana en recuperar la normalidad. “Recuperar todo este volumen que hemos dejado de producir va a ser progresivo, va a ser paulatino, pero sí nos va a llevar una semana fácil poder volver a restablecer todo el servicio a como lo teníamos”, concluyó.

AFECTACIÓN EN DIVERSOS SECTORES Además de afectar la operación, las fallas eléctricas generan un impacto económico para la paramunicipal debido al gasto adicional no contemplado en el servicio de pipas y a una posible reducción en la facturación del mes. “Si el agua no pasa por el medidor, no vamos a poder facturarles el volumen al que estaban acostumbrados y lo principal es el servicio a los ciudadanos, pero también que sepamos que este tipo de incidencias nos afectan en la parte económica”, afirmó. El funcionario resaltó que la problemática también se extiende a las empresas instaladas en la zona industrial de Derramadero, debido a que la industria requiere del suministro eléctrico para mantener sus procesos diarios.

“No afecta solo al servicio de agua, que al final, quizá lo más preocupante porque es un servicio esencial, pero entiendo que a estas empresas y a estos negocios también les está impactando no tener ese suministro con la continuidad que se requiere”, indicó. Agregó que Agsal mantiene una buena relación y comunicación constante con la superintendencia de la CFE, y destacó que la paramunicipal es uno de sus principales clientes, al generar una facturación de alrededor de 150 millones de pesos al año.