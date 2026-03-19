Saltillo: Takinkai celebra el 69 aniversario de la UAdeC con concierto especial en el Paraninfo del Ateneo Fuente

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Saltillo: Takinkai celebra el 69 aniversario de la UAdeC con concierto especial en el Paraninfo del Ateneo Fuente
    El grupo Takinkai ofrecerá un recorrido musical por América Latina en el Paraninfo del Ateneo Fuente. CORTESÍA

Presentación reunirá tradición sonora latinoamericana, diversidad de repertorio y trayectoria universitaria en una velada abierta al público

En el marco del 69 aniversario de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural mantiene abierta la invitación para asistir al concierto conmemorativo del grupo Takinkai, programado para el 22 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Paraninfo del Ateneo Fuente, con entrada libre.

La presentación forma parte de la agenda cultural con la que la máxima casa de estudios celebra casi siete décadas de historia, consolidando su vocación no solo académica, sino también artística y de identidad colectiva.

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TRAYECTORIA QUE CONSTRUYE IDENTIDAD UNIVERSITARIA

Con cerca de cinco décadas de actividad ininterrumpida, Takinkai se ha consolidado como una de las agrupaciones representativas de la institución, destacando por su labor en la preservación y difusión de la música tradicional latinoamericana.

A lo largo de su historia, el ensamble ha participado en múltiples escenarios dentro y fuera del país, integrando a generaciones de universitarios que han fortalecido su legado artístico y su presencia en la vida cultural de Coahuila.

REPERTORIO QUE CRUZA FRONTERAS

El programa musical contempla un recorrido por distintas regiones y estilos, con piezas internacionales como “The Rap” (Noruega), así como composiciones latinoamericanas emblemáticas de México, Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay y Cuba.

Destacan temas como “Waylas de Cala Cala”, “Sambalando”, “María Canela”, “Lloraré” y “El Cuarto de Tula”, además de piezas festivas y tradicionales como “El Gallito”, “La Revolcada” y “Cóndor Pasa - Carnavalito”, que reflejan la riqueza rítmica del continente.

El concierto busca consolidarse como un punto de encuentro intergeneracional, donde estudiantes, egresados y familias puedan compartir una experiencia artística que conecta memoria, identidad y pertenencia universitaria

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