Recupera Saltillo plazas públicas en ejidos con programa ‘Aquí Andamos’

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Saltillo
/ 22 marzo 2026
    Recupera Saltillo plazas públicas en ejidos con programa ‘Aquí Andamos’
    Brigadas municipales realizaron limpieza en plazas de ejidos. CORTESÍA

El Gobierno Municipal intensifica acciones de limpieza, rehabilitación y alumbrado en espacios comunitarios rurales para mejorar la calidad de vida

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las acciones de rehabilitación de espacios públicos en la zona rural mediante el programa “Aquí Andamos”, con trabajos integrales en plazas de distintos ejidos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

$!Se aplicó pintura en bancas y mobiliario urbano.
Se aplicó pintura en bancas y mobiliario urbano. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado y contemplan limpieza general, rehabilitación de infraestructura y mantenimiento de servicios básicos, con el objetivo de ofrecer áreas dignas, seguras y funcionales para la convivencia familiar.

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En el ejido Derramadero, brigadas municipales llevaron a cabo trabajos de retiro de basura, deshierbe, barrido manual y recolección de desechos en la plaza principal. Además, se rehabilitaron los juegos infantiles mediante la reparación de estructuras y sustitución de piezas dañadas, así como la aplicación de pintura en bancas y mobiliario urbano.

Asimismo, se realizaron labores de mantenimiento en el sistema de alumbrado público para garantizar una adecuada iluminación en el espacio, lo que contribuye a mejorar la seguridad de los habitantes.

$!Juegos infantiles fueron rehabilitados para mayor seguridad.
Juegos infantiles fueron rehabilitados para mayor seguridad. CORTESÍA

INTERVENCIONES EN MÁS COMUNIDADES

De manera simultánea, el Ayuntamiento trabaja en la rehabilitación de la plaza principal del ejido San Juan de la Vaquería, donde se ejecutan obras como la construcción de cordón cuneta, instalación de bancas, juegos infantiles, pasto sintético, maceteros, luminarias y arbolado, además de acciones de limpieza y deshierbe.

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El edil destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para recuperar espacios públicos tanto en la zona urbana como rural, fomentando entornos más ordenados y propicios para la convivencia social.

Finalmente, Díaz González reiteró su compromiso de continuar impulsando programas que fortalezcan la infraestructura comunitaria y eleven la calidad de vida de las familias en los ejidos de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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